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Анастасия рассказала, что долго думала, перед тем как пойти работать с ковид-больными

Анастасия рассказала, что долго думала, перед тем как пойти работать с ковид-больными

Студентка 5-го курса педиатрического факультета Ярославского государственного медицинского университета Анастасия Молодкина пришла работать в отделение, где лежат пациенты с коронавирусом. Девушка устроилась медсестрой в красную зону ярославской больницы № 3. Она рассказала, как решилась на этот шаг.

— Честно сказать, решение пришло не сразу. Я долго обдумывала, советовалась с близкими. Родные меня поддержали. Сейчас я не жалею, что пришла сюда работать. Поначалу было тяжело. Но быстро ко всему привыкла, коллектив прекрасный, все готовы друг другу помочь, подсказать. Всем, чем можем, тем и помогаем врачам, медсестрам, — рассказала Анастасия.

оперштаб Ярославской области / Vk.com

Напомним, по данным на 9 июня, в больницах Ярославской области с COVID-19 и его симптомами находится 778 пациентов.

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