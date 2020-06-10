Студентка 5-го курса педиатрического факультета Ярославского государственного медицинского университета Анастасия Молодкина пришла работать в отделение, где лежат пациенты с коронавирусом. Девушка устроилась медсестрой в красную зону ярославской больницы № 3. Она рассказала, как решилась на этот шаг.



— Честно сказать, решение пришло не сразу. Я долго обдумывала, советовалась с близкими. Родные меня поддержали. Сейчас я не жалею, что пришла сюда работать. Поначалу было тяжело. Но быстро ко всему привыкла, коллектив прекрасный, все готовы друг другу помочь, подсказать. Всем, чем можем, тем и помогаем врачам, медсестрам, — рассказала Анастасия.

