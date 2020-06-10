В новом учебном году 234 школы Ярославской области открывают набор в 10-е классы. Продолжить школьное обучение планируют около 6 тысяч выпускников. Власти объяснили, как будет происходить набор.
Предметы и профили
— По-прежнему для приема в 10-й класс нужно написать заявление. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для старшеклассников организуется профильное обучение: открываются гуманитарные, естественно-научные, социально-экономические, технологические и универсальные классы. Каждая школа сама определяет, сколько и каких классов она открывает, а также предельное количество мест по каждому профильному направлению, — сказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
Кроме того, школа выбирает из нескольких предметов каждого профиля тот, который старшеклассники будут изучать углубленно. К примеру, в химико-биологическом профиле главным предметом в разных школах может быть и химия, и биология. Универсальные классы предназначены для тех школьников, кто не хочет заниматься в том или ином профиле.
Школа должна прописать информацию о профилях, предметах с углубленным изучением и выставить документы на сайт.
Баллы и рейтинг
Раньше на рейтинг школьника влияли результаты экзаменов. Но из-за того, что в 2020 году их отменили из-за коронавируса, рейтинг учащихся составляется на основе аттестата.
— Индивидуальный отбор осуществляется путем составления рейтинга учеников. Право на участие в таком отборе не зависит от места жительства. Рейтинг участника — это количество баллов. Для универсального класса — это средний балл аттестата об основном общем образовании. Чтобы его подсчитать, нужно сложить все оценки, выставленные в аттестате, а потом разделить на их количество, — объяснили в правительстве региона.
Если школьник до 10-го класса на базовом уровне изучал предмет, который стал профильным, то отметка остается без изменений. Если профильный предмет изучался до 10-го класса на углубленном уровне, то при составлении рейтинга используется коэффициент 1,25.
— Кроме того, к этим баллам может добавиться еще один дополнительный балл, если участник отбора планирует продолжить обучение в той же школе, где и получил аттестат об основном общем образовании в 2020 году. Такой же балл полагается выпускникам основных общеобразовательных школ, где десятых классов не предусмотрено, — уточнили в правительстве Ярославской области. — При равном количестве баллов преимущественное право при приеме или переводе в первую очередь получат победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по профильному предмету. Во вторую — обладатели грамот победителя или призера регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и чемпионата Ярославской области «Юниор Профи (JuniorSkills)». Затем предпочтение будет отдаваться победителям и призерам областных, всероссийских и международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ по профильному направлению. После этих категорий будут рассматривать тех, кто получил наибольшее количество баллов по результатам онлайн-собеседования.