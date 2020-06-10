Кроме того, школа выбирает из нескольких предметов каждого профиля тот, который старшеклассники будут изучать углубленно. К примеру, в химико-биологическом профиле главным предметом в разных школах может быть и химия, и биология. Универсальные классы предназначены для тех школьников, кто не хочет заниматься в том или ином профиле.

Школа должна прописать информацию о профилях, предметах с углубленным изучением и выставить документы на сайт.

Баллы и рейтинг





Раньше на рейтинг школьника влияли результаты экзаменов. Но из-за того, что в 2020 году их отменили из-за коронавируса, рейтинг учащихся составляется на основе аттестата.

— Индивидуальный отбор осуществляется путем составления рейтинга учеников. Право на участие в таком отборе не зависит от места жительства. Рейтинг участника — это количество баллов. Для универсального класса — это средний балл аттестата об основном общем образовании. Чтобы его подсчитать, нужно сложить все оценки, выставленные в аттестате, а потом разделить на их количество, — объяснили в правительстве региона.