В Ярославле массово разворачивают койки для новых заражённых. Ситуация по коронавирусу — онлайн

Больше 6,4 млн тестов на коронавирус проведено в РФ, под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 256 000 человек — Роспотребнадзор.
Россияне в пятницу возвращаются на родину вывозными рейсами из США, Турции, Индии, Китая. В частности, ожидается прилет рейсов Нью-Йорк — Москва, Анталья — Санкт-Петербург — Москва, Гоа — Красноярск (полетит в Екатеринбург и Москву), Сицзяо — Иркутск — сообщает РИА «Новости».
Кто-то рассуждает о том, не зря ли прошли два месяца самоизоляции?
Ярославцы готовятся к масочному режиму. А вы готовы?
Коротко о новостях за минувшие сутки:
- в регионе выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии заболели 1450 человек;
- при этом увеличилось количество госпитализированных — в больницах находится 173 человека, из них в крайне тяжелом состоянии — 2 человека, в тяжелом — 10;
- в области остаётся только один район, где нет заболевших коронавирусом, — Мышкинский. Карта распространения инфекции;
- жители Ярославля жалуются на то, что тесты на коронавирус делают очень долго. Ответ Роспотребнадзора;
- в Ярославской области с 16 мая ношение масок в ряде общественных мест будет обязательным. За нарушение предусмотрены штрафы;
- в регионе остро не хватает врачей и медсестёр для работы с пациентами, заражёнными коронавирусом. Чтобы решить кадровый голод и облегчить колоссальную нагрузку на уже работающих врачей, на курсы по новому вирусу отправили студентов медицинского университета;
- пациентов с пневмониями из Ярославля будут отправлять в центральные районные больницы Гаврилов-Ямского и Тутаевского районов;
- в Ярославле появится еще одно место, где будут лечить больных коронавирусом, — отделение под COVID-19 откроется в клинической больнице № 3.