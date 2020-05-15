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В Ярославле массово разворачивают койки для новых заражённых. Ситуация по коронавирусу — онлайн

Данные о COVID-19, актуальные на 15 мая

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В Ярославской области пока прирост новых заболевших стабильно высокий

В Ярославской области пока прирост новых заболевших стабильно высокий

Доброе утро, друзья!

Ежедневно мы заводим для вас новую онлайн-трансляцию, в которой оперативно публикуем все новости, касающиеся коронавируса в России и Ярославской области. Данные о распространении заболевания, лечении, информация от властей о новых режимах и штрафах — всё это будет публиковаться здесь.

Вера Кузнецова

Больше 6,4 млн тестов на коронавирус проведено в РФ, под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 256 000 человек — Роспотребнадзор.

Вера Кузнецова

Россияне в пятницу возвращаются на родину вывозными рейсами из США, Турции, Индии, Китая. В частности, ожидается прилет рейсов Нью-Йорк — Москва, Анталья — Санкт-Петербург — Москва, Гоа — Красноярск (полетит в Екатеринбург и Москву), Сицзяо — Иркутск — сообщает РИА «Новости».

Анна Ёлкина

Кто-то рассуждает о том, не зря ли прошли два месяца самоизоляции?

Самоизоляция — время, которое точно научило нас новому

Самоизоляция — время, которое точно научило нас новому

Анна Ёлкина

Ярославцы готовятся к масочному режиму. А вы готовы?

Никто не уточнил, какие маски надо носить&nbsp;

Никто не уточнил, какие маски надо носить 

Анна Ёлкина

Коротко о новостях за минувшие сутки:

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