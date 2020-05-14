В Ярославской области зафиксирован новый всплеск заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по заболевшим в регионах, актуальные на 14 мая.
— За последние сутки в Ярославской области было выявлено
Также стало известно, что в регионе ещё 6 человек, ранее заболевших коронавирусом, выздоровели, новых летальных случаев не зафиксировано. Всего в Ярославской области по официальным данным оперштаба смогли полностью поправиться
В целом по стране количество заболевших пошло на спад. При этом число заражений коронавирусом в России уже официально перевалило за отметку
По данным американского университета Хопкинса, который собирает статистику со всех стран, на планете зарегистрировано