В Ярославской области зафиксирован новый всплеск заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по заболевшим в регионах, актуальные на 14 мая.



— За последние сутки в Ярославской области было выявлено 87 заболевших коронавирусом, — говорится в сводке. — Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 был выявлен у 1450 человек.

Также стало известно, что в регионе ещё 6 человек, ранее заболевших коронавирусом, выздоровели, новых летальных случаев не зафиксировано. Всего в Ярославской области по официальным данным оперштаба смогли полностью поправиться 213 человек и 11 умерли .