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В Ярославской области зафиксирован новый всплеск заболевших коронавирусом

Данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 14 мая

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Каждый день заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

Каждый день заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по заболевшим в регионах, актуальные на 14 мая.

— За последние сутки в Ярославской области было выявлено 87 заболевших коронавирусом, — говорится в сводке. — Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 был выявлен у 1450 человек.

Также стало известно, что в регионе ещё 6 человек, ранее заболевших коронавирусом, выздоровели, новых летальных случаев не зафиксировано. Всего в Ярославской области по официальным данным оперштаба смогли полностью поправиться 213 человек и 11 умерли.

В целом по стране количество заболевших пошло на спад. При этом число заражений коронавирусом в России уже официально перевалило за отметку 250 тысяч: за последние сутки диагноз подтвердился у 9974 человек, всего же в стране выявлено 252 245 заболевших.

По данным американского университета Хопкинса, который собирает статистику со всех стран, на планете зарегистрировано 4 348 246 случаев COVID-19. На первом месте остаются США — почти 1,4 миллиона случаев. На втором месте Россия, третье — у Великобритании, где 230 тысяч заражений.

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коронавирусэпидемияздоровье
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