Коронавирус в Ярославле: эпидемиолог рассказала, можно ли отпускать детей гулять

Главный эпидемиолог Ярославской области Татьяна Дружинина, отвечая на вопросы учеников медиашколы «Фокус», рассказала, стоит ли сейчас разрешать детям гулять или же следует им сидеть дома, чтобы избежать рисков заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):



— Свежий воздух — это прекрасно и безопасно, — заверила она. — А вот ходить в кинотеатры, торговые центры и на различные развлекательные мероприятия ни в коем случае нельзя. Другими словами — в помещениях собираться не надо, потому что именно там, как правило, происходит передача вируса. А на свежем воздухе детям не просто можно гулять, а даже нужно, чтобы укреплять своё здоровье.