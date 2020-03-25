Коронавирус в Ярославле: эпидемиолог рассказала, можно ли отпускать детей гулять

Главный эпидемиолог Ярославской области Татьяна Дружинина, отвечая на вопросы учеников медиашколы «Фокус», рассказала, стоит ли сейчас разрешать детям гулять или же следует им сидеть дома, чтобы избежать рисков заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):
— Свежий воздух — это прекрасно и безопасно, — заверила она. — А вот ходить в кинотеатры, торговые центры и на различные развлекательные мероприятия ни в коем случае нельзя. Другими словами — в помещениях собираться не надо, потому что именно там, как правило, происходит передача вируса. А на свежем воздухе детям не просто можно гулять, а даже нужно, чтобы укреплять своё здоровье.
При этом дети должны соблюдать те же меры профилактики, что и взрослые: почаще мыть руки, стараться как можно реже трогать лицо и избегать мест скопления людей.
Татьяна Дружинина — врач высшей категории, доктор медицинских наук, в системе здравоохранения работает более 30 лет. Пришла на место заместителя главного врача по вопросам эпидемиологии в Ярославскую областную СЭС в 1990 году и продолжала там работать в этой должности после реорганизации службы в Роспотребнадзоре. Сегодня она является главным внештатным эпидемиологом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Ранее эпидемиолог также поделилась прогнозом, когда в России появится вакцина, которая будет защищать именно от новой коронавирусной инфекции COVID-19. В России, по данным на 25 марта, болезнь диагностировали у 658 человек — плюс 163 случая за сутки. В Ярославской области официально зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Вирус обнаружили у 40-летней женщины, вернувшейся из Доминиканы. Она находится на лечении в инфекционной больнице. Подозрение на коронавирус выявлено также у мужчины, который накануне побывал в Австрии. Результаты анализов оказались сомнительными, поэтому пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, а мужчину — тоже в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты. На карантине в регионе сидят почти две тысячи человек.