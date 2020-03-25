— По состоянию на 25 марта у пациентки с коронавирусом наблюдается устойчивая положительная динамика, — рассказала главный врач Ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская. — Мы все желаем ей скорейшего выздоровления.



Подозрение на коронавирус выявлено также у мужчины, который накануне побывал в Австрии. Результаты анализов оказались сомнительными, поэтому пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» , который находится в Новосибирске, а мужчину — тоже в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты.



Медики и полицейские продолжают выявлять людей, нарушающих режим самоизоляции. Сообщать об уклонистах от карантина можно по телефону горячей линии департамента здравоохранения Ярославской области: (4852) 40-04-55.



Накануне в Ярославле разгорелось несколько скандалов вокруг людей, нарушивших самоизоляцию. В первом случае фигурировала детский врач-пульмонолог, у мужа которой и был выявлен сомнительный тест, во втором — гражданка США. Также читатели 76.RU сообщили о нарушивших режим самоизоляции владельцах салона красоты, мы передали эти данные официальным органам для проверки.

