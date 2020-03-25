На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили обновлённые данные по заболеваемости в регионе:
— По информации департамента здравоохранения на 25 марта в регионе на карантине по коронавирусу находятся 1907 человек.
Официально в Ярославской области по-прежнему зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Инфекцию обнаружили у 40-летней женщины, вернувшейся из Доминиканы. Она находится на лечении в инфекционной больнице.
— По состоянию на 25 марта у пациентки с коронавирусом наблюдается устойчивая положительная динамика, — рассказала главный врач Ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская. — Мы все желаем ей скорейшего выздоровления.
Подозрение на коронавирус выявлено также у мужчины, который накануне побывал в Австрии. Результаты анализов оказались сомнительными, поэтому пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, а мужчину — тоже в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты.
Медики и полицейские продолжают выявлять людей, нарушающих режим самоизоляции. Сообщать об уклонистах от карантина можно по телефону горячей линии департамента здравоохранения Ярославской области: (4852) 40-04-55.
Накануне в Ярославле разгорелось несколько скандалов вокруг людей, нарушивших самоизоляцию. В первом случае фигурировала детский врач-пульмонолог, у мужа которой и был выявлен сомнительный тест, во втором — гражданка США. Также читатели 76.RU сообщили о нарушивших режим самоизоляции владельцах салона красоты, мы передали эти данные официальным органам для проверки.