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Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют кучу анализов на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют кучу анализов на коронавирус

На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили обновлённые данные по заболеваемости в регионе:

— По информации департамента здравоохранения на 25 марта в регионе на карантине по коронавирусу находятся 1907 человек.

Официально в Ярославской области по-прежнему зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Инфекцию обнаружили у 40-летней женщины, вернувшейся из Доминиканы. Она находится на лечении в инфекционной больнице.

— По состоянию на 25 марта у пациентки с коронавирусом наблюдается устойчивая положительная динамика, — рассказала главный врач Ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская. — Мы все желаем ей скорейшего выздоровления.

Подозрение на коронавирус выявлено также у мужчины, который накануне побывал в Австрии. Результаты анализов оказались сомнительными, поэтому пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, а мужчину — тоже в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты.

Медики и полицейские продолжают выявлять людей, нарушающих режим самоизоляции. Сообщать об уклонистах от карантина можно по телефону горячей линии департамента здравоохранения Ярославской области: (4852) 40-04-55.

Накануне в Ярославле разгорелось несколько скандалов вокруг людей, нарушивших самоизоляцию. В первом случае фигурировала детский врач-пульмонолог, у мужа которой и был выявлен сомнительный тест, во втором — гражданка США. Также читатели 76.RU сообщили о нарушивших режим самоизоляции владельцах салона красоты, мы передали эти данные официальным органам для проверки.

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коронавирускарантинсамоизоляция
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