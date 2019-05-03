В Ярославской области убили лису, заражённую бешенством

В Ярославской области — новый случай бешенства. Убитая в Угличском районе на территории деревни Слобода дикая лиса оказалась заражённой опасной болезнью.



— Департаментом ветеринарии Ярославской области внесено предложение губернатору Ярославской области об установлении на территории карантина, — рассказали в ветнадзоре по Ярославской области. — Проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.



С начала 2019 года это четвёртый случай бешенства. Инфицированных животных обнаружили в трёх населённых пунктах Угличского района и одно — в Большесельском районе. Заражёнными оказались две лисы, енотовидная собака и лось.

