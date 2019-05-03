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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Здоровье

В Ярославской области убили лису, заражённую бешенством

Ветнадзор назвал опасные районы региона

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В регионе с начала года бешенством заболели четверо животных

Фото: администрация Рыбинска

В Ярославской области — новый случай бешенства. Убитая в Угличском районе на территории деревни Слобода дикая лиса оказалась заражённой опасной болезнью.

— Департаментом ветеринарии Ярославской области внесено предложение губернатору Ярославской области об установлении на территории карантина, — рассказали в ветнадзоре по Ярославской области. — Проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.

С начала 2019 года это четвёртый случай бешенства. Инфицированных животных обнаружили в трёх населённых пунктах Угличского района и одно — в Большесельском районе. Заражёнными оказались две лисы, енотовидная собака и лось.

Ветеринары напоминают о необходимости прививать домашних животных, чтобы они не заразились смертельной болезнью. В прошлом году инфицированными оказали не только дикие животные. Опасным и для человека вирусом заразились домашние собака и кошка в Ярославле и пёс в Рыбинске.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

бешенство

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