В Ярославской области убили лису, заражённую бешенством

В Ярославской области — новый случай бешенства. Убитая в Угличском районе на территории деревни Слобода дикая лиса оказалась заражённой опасной болезнью.
— Департаментом ветеринарии Ярославской области внесено предложение губернатору Ярославской области об установлении на территории карантина, — рассказали в ветнадзоре по Ярославской области. — Проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания.
С начала 2019 года это четвёртый случай бешенства. Инфицированных животных обнаружили в трёх населённых пунктах Угличского района и одно — в Большесельском районе. Заражёнными оказались две лисы, енотовидная собака и лось.
Ветеринары напоминают о необходимости прививать домашних животных, чтобы они не заразились смертельной болезнью. В прошлом году инфицированными оказали не только дикие животные. Опасным и для человека вирусом заразились домашние собака и кошка в Ярославле и пёс в Рыбинске.