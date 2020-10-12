COVID-антирекорды и смертельное ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Последние новости Ярославля сегодня, 12 октября 2020 года
Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас обзор событий, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки.
- За выходные в регионе значительно увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 83 человек, от болезни скончался
69-летниймужчина. Растёт число госпитализированных больных, в больницах находятся больше 900 человек.
- Так как ситуация с распространением инфекции ухудшается, мы опубликовали список телефонов COVID-отделений региона.
- В сети обсуждают смертельное ДТП, случившееся на трассе в Некоузском районе, где
24-летнийводитель сбил женщину на велосипеде. Она погибла до приезда скорой.
- В выходные Московский проспект встал в пробку, что удивило всех, кто в ней оказался, — время не пиковое. Причиной стал ремонт дороги.