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Тема дняМолодой водитель насмерть сбил велосипедистку

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COVID-антирекорды и смертельное ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Актуальные новости на утро 12 октября 2020-го

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За выходные в Ярославской области сильно увеличилось число заболевших коронавирусом

За выходные в Ярославской области сильно увеличилось число заболевших коронавирусом

Последние новости Ярославля сегодня, 12 октября 2020 года

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас обзор событий, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки.

  • За выходные в регионе значительно увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 83 человек, от болезни скончался 69-летний мужчина. Растёт число госпитализированных больных, в больницах находятся больше 900 человек.


  • Так как ситуация с распространением инфекции ухудшается, мы опубликовали список телефонов COVID-отделений региона.


  • В сети обсуждают смертельное ДТП, случившееся на трассе в Некоузском районе, где 24-летний водитель сбил женщину на велосипеде. Она погибла до приезда скорой.


  • В выходные Московский проспект встал в пробку, что удивило всех, кто в ней оказался, — время не пиковое. Причиной стал ремонт дороги.

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