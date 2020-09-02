Убийство спортсмена и строительство роскошного отеля: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:
- День знаний во время пандемии коронавируса в Ярославле оказался совсем не таким праздничным — рассказываем, как школьники начали свой учебный год;
- в Ярославской области усугубляется ситуация по коронавирусной инфекции — уже третий день подряд в регионе регистрируют смерти;
- транспортники рассказали, как после закрытия депо на Горвалу в Ярославле будут работать троллейбусы;
- в Ярославской области обвалилась междугородняя трасса. Вместе с асфальтом уплыл большой кусок дороги;
- в Ярославле «Тойота-Камри» насмерть сбила мужчину — публикуем подробности и видео с места ДТП;
- в Рыбинске задержали предполагаемого убийцу 21-летнего кикбоксера;
- ярославцам показали проект роскошного бутика-отеля на Волжской набережной: что в нём будет.