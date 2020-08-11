Варламов — о ярославских геях и прирост заболевших COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья!
Чтобы вы были в курсе главных новостей, произошедших в регионе за сутки, мы собрали их в одном месте. Коротко о том, что произошло в Ярославской области к утру 11 августа:
- Мэрия не стала обносить забором недострой на перекрестке Красноборской с улицей Сахарова, где травмировался ребёнок. У него пострадали позвоночник, внутренние органы;
- по данным федерального оперативного штаба, на утро 10 августа зарегистрировано 37 новых заболевших и всего 1 выздоровевший. Таким образом, за минувшие три дня положительные тесты на COVID-19 выявили ещё у 117 человек;
- в соцсетях появилось видео обряда крещения в одной из церквей в Ярославской области. В гаврилов-ямском Свято-Никольском храме батюшка полностью окунает малыша в чашу. Обряд в церкви вызвал недоумение у людей;
- российский блогер Илья Варламов в очередном выпуске «Чё происходит» в своём YouTube-канале рассказал об акции ЛГБТ-активиста из Ярославля, которая прошла в День ВДВ;
- в Ярославле старые остановки с Тутаевского шоссе расставят по всему городу. Рабочие компании ЕКС там начали устанавливать новые остановочные комплексы, а власти решили старые не выкидывать, ведь они могут ещё пригодиться.