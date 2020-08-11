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Тема дняВарламов: десантников надо приучить к флагу ЛГБТ

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Варламов — о ярославских геях и прирост заболевших COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Рассказываем о главных новостях региона к утру 11 августа

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Главные новости к утру 11 августа

Главные новости к утру 11 августа

Доброе утро, друзья!

Чтобы вы были в курсе главных новостей, произошедших в регионе за сутки, мы собрали их в одном месте. Коротко о том, что произошло в Ярославской области к утру 11 августа:

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Ярославль
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