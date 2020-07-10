Смертельное ДТП и прирост заболевших COVID: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Собрали самые важные новости, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко:
- жители частного дома на Родниковой улице в Ярославле не могут спокойно жить — за забором маленького домишки на три семьи растет 18-этажный жилой квартал. Из-за этого несколько лет жители частного сектора здесь живут под стук и сверление. Мы поговорили со страдающими жителями;
- по данным на 9 июля, в больницах Ярославской области лежит 331 пациент с симптомами COVID-19 и 113 человек с подтверждённым коронавирусом. В региональном оперштабе рассказали о больных в тяжелом состоянии;
- за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 41 человека. 99 человек вылечились от COVID-19;
- ночью смертельное ДТП случилось в Брагино на Ленинградском проспекте. Столкнулись ВАЗ и УАЗ. Пассажир автомобиля ВАЗ скончался на месте;
- в ночь на 9 июля в Ярославской области бушевала гроза — молнии исполосовали небо, а раскаты грома будили людей под утро. Собрали подборку фото и видео непогоды.