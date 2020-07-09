«Нервно! Нервно! Мы не высыпаемся»: в Ярославле впритык к частному дому развернулась стройка высотки

Раньше по соседству с частным домом №15а по улице Родниковой в Ярославле стояли такие же деревенские дома. А сейчас прямо за забором маленького домишки на три семьи растет 18-этажный жилой квартал. Одна из многоэтажек уже введена в эксплуатацию, вторая строится. Из-за этого несколько лет жители частного сектора здесь живут под стук и сверление. Стрела крана нависает над огородами. В нескольких метрах от входа в квартиру Ирины Буториной — площадка, где строители режут трубы.
— Вот это «ж-ж-ж» как раз у меня под окнами, — жалуется женщина. — Как живётся? Нервно! Видите, какая я нервная! Когда ты не высыпаешься, когда постоянные стуки, когда ночью начинается заливка фундамента и она происходит сутки с лишним, когда пластиковые окна не помогают — постоянный шум...
Женщина говорит, что местные долго даже не знали, что здесь планируется какое-то строительство.
— Я здесь живу с 1993 года. Мы с соседями всегда жили дружно, спокойно. Но сначала одна бабушка умерла, потом ещё один сосед умер, земли начали скупать. Земля у нас была не оформлена, мы всё думали — успеем. А когда по соседству началась стройка, то часть нашего участка оказалась оформлена на застройщика. Это был наш пожарный выезд. Мы тогда очень удивились, стали выяснять, как это так. Я стала везде бегать, узнавать. Оказалось, что, если земля не оформлена надлежащим образом, её можно отчуждать в результате слушаний. Слушания эти проводятся так: в газету дают объявление маленькими буквами — что проводятся слушания по спорному участку. Если никто не заявляется, землю отдают тому, кто просит. Мы об этих слушаниях даже не знали.
К счастью для жителей частного дома, большую часть участка они всё-таки сумели оформить на себя. Хотя возможен был такой вариант, что их дом бы вообще снесли. На картинках на сайте фирмы-застройщика на месте дома Ирины Буториной — детская площадка и газон. Женщина признается, что их участок, действительно, пытались купить. Но, по словам женщины, ей предложили совсем не выгодный вариант.
— Мне за мою двухкомнатную квартиру в доме с землёй и огородом предлагали однушку в новостройке. Я считаю, это неравноценный обмен, — говорит Ирина.
На сделку с застройщиком не пошёл ни один из жильцов. Правда, того, чем это может обернуться для них, люди страшатся.
— Стена нового дома будет стоять вплотную к моему забору. Видимо, балконы высотки будут нависать над нашим участком и жители будут кидать сюда окурки, — расстраивается Ирина.
Но повлиять на ситуацию женщина не может. Она уже обошла все инстанции. Везде ей отвечают, что стройка в нескольких метрах от её дома законна. При этом в публичной кадастровой карте участок, где строится новый дом, предназначается для индивидуального жилищного строительства.
Узнать позицию застройщика («ГарантСтрой») по телефону нам не удалось. Неделю назад мы направили запрос в компанию, но ответа пока нет. Мы опубликуем его, как только компания даст обратную связь.
Зато комментарий дали власти. Но он явно не утешит жителей частного сектора. В ответе от департамента строительства Ярославской области говорится, что разрешение на строительство застройщик получил в декабре прошлого года. И то, что многоэтажка строится на участке для индивидуального строительства, не яваляется нарушением.
— Градостроительными планами земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, предусмотрен перечень основных видов разрешенного их использования. В него входит и вид разрешенного использования «многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду. В соответствии с Градостроительным кодексом России основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. Соответственно, застройщик как собственник (правообладатель) указанных земельных участков вправе выбрать любой из основных видов разрешенного использования участков из предусмотренных градостроительным регламентом без дополнительных разрешений и согласований в любой момент использования участков. Собственник участков вправе до регистрации права на построенный объект недвижимости обратиться в орган государственного кадастрового учета земель (сведения которого отражаются на публичной кадастровой карте) и изменить вид разрешенного использования участков, каких-либо дополнительных согласований и разрешений для этого не требуется, — пояснили в департаменте.
Получается, что жителям частного сектора так и придётся жить в тени не яблонь и вишен, к которым у них прикипела душа, а многоэтажек, уходящих в небеса.