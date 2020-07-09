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«Нервно! Нервно! Мы не высыпаемся»: в Ярославле впритык к частному дому развернулась стройка высотки

Уже несколько лет люди из маленьких домов Ярославля живут под стук и сверление

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Среди частного сектора в Ярославле выросла многоэтажка, ещё одна — на подходе

Среди частного сектора в Ярославле выросла многоэтажка, ещё одна — на подходе

Раньше по соседству с частным домом №15а по улице Родниковой в Ярославле стояли такие же деревенские дома. А сейчас прямо за забором маленького домишки на три семьи растет 18-этажный жилой квартал. Одна из многоэтажек уже введена в эксплуатацию, вторая строится. Из-за этого несколько лет жители частного сектора здесь живут под стук и сверление. Стрела крана нависает над огородами. В нескольких метрах от входа в квартиру Ирины Буториной — площадка, где строители режут трубы.

— Вот это «ж-ж-ж» как раз у меня под окнами, — жалуется женщина. — Как живётся? Нервно! Видите, какая я нервная! Когда ты не высыпаешься, когда постоянные стуки, когда ночью начинается заливка фундамента и она происходит сутки с лишним, когда пластиковые окна не помогают — постоянный шум...

Вид из окна на строительную площадку

Вид из окна на строительную площадку

Женщина говорит, что местные долго даже не знали, что здесь планируется какое-то строительство.

— Я здесь живу с 1993 года. Мы с соседями всегда жили дружно, спокойно. Но сначала одна бабушка умерла, потом ещё один сосед умер, земли начали скупать. Земля у нас была не оформлена, мы всё думали — успеем. А когда по соседству началась стройка, то часть нашего участка оказалась оформлена на застройщика. Это был наш пожарный выезд. Мы тогда очень удивились, стали выяснять, как это так. Я стала везде бегать, узнавать. Оказалось, что, если земля не оформлена надлежащим образом, её можно отчуждать в результате слушаний. Слушания эти проводятся так: в газету дают объявление маленькими буквами — что проводятся слушания по спорному участку. Если никто не заявляется, землю отдают тому, кто просит. Мы об этих слушаниях даже не знали.

Впечатляющий вид сверху

Впечатляющий вид сверху

К счастью для жителей частного дома, большую часть участка они всё-таки сумели оформить на себя. Хотя возможен был такой вариант, что их дом бы вообще снесли. На картинках на сайте фирмы-застройщика на месте дома Ирины Буториной — детская площадка и газон. Женщина признается, что их участок, действительно, пытались купить. Но, по словам женщины, ей предложили совсем не выгодный вариант.

— Мне за мою двухкомнатную квартиру в доме с землёй и огородом предлагали однушку в новостройке. Я считаю, это неравноценный обмен, — говорит Ирина.

На сайте застройщика на месте дома Ирины Буториной — газон и детская площадка

На сайте застройщика на месте дома Ирины Буториной — газон и детская площадка

На сделку с застройщиком не пошёл ни один из жильцов. Правда, того, чем это может обернуться для них, люди страшатся.

— Стена нового дома будет стоять вплотную к моему забору. Видимо, балконы высотки будут нависать над нашим участком и жители будут кидать сюда окурки, — расстраивается Ирина.

За забором растёт 18-этажный дом

За забором растёт 18-этажный дом

Но повлиять на ситуацию женщина не может. Она уже обошла все инстанции. Везде ей отвечают, что стройка в нескольких метрах от её дома законна. При этом в публичной кадастровой карте участок, где строится новый дом, предназначается для индивидуального жилищного строительства.

Узнать позицию застройщика («ГарантСтрой») по телефону нам не удалось. Неделю назад мы направили запрос в компанию, но ответа пока нет. Мы опубликуем его, как только компания даст обратную связь.

Кран работает прямо над огородами

Кран работает прямо над огородами

Зато комментарий дали власти. Но он явно не утешит жителей частного сектора. В ответе от департамента строительства Ярославской области говорится, что разрешение на строительство застройщик получил в декабре прошлого года. И то, что многоэтажка строится на участке для индивидуального строительства, не яваляется нарушением.

— Градостроительными планами земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, предусмотрен перечень основных видов разрешенного их использования. В него входит и вид разрешенного использования «многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду. В соответствии с Градостроительным кодексом России основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. Соответственно, застройщик как собственник (правообладатель) указанных земельных участков вправе выбрать любой из основных видов разрешенного использования участков из предусмотренных градостроительным регламентом без дополнительных разрешений и согласований в любой момент использования участков. Собственник участков вправе до регистрации права на построенный объект недвижимости обратиться в орган государственного кадастрового учета земель (сведения которого отражаются на публичной кадастровой карте) и изменить вид разрешенного использования участков, каких-либо дополнительных согласований и разрешений для этого не требуется, — пояснили в департаменте.

Получается, что жителям частного сектора так и придётся жить в тени не яблонь и вишен, к которым у них прикипела душа, а многоэтажек, уходящих в небеса.

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