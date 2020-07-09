«Нервно! Нервно! Мы не высыпаемся»: в Ярославле впритык к частному дому развернулась стройка высотки

Раньше по соседству с частным домом №15а по улице Родниковой в Ярославле стояли такие же деревенские дома. А сейчас прямо за забором маленького домишки на три семьи растет 18-этажный жилой квартал. Одна из многоэтажек уже введена в эксплуатацию, вторая строится. Из-за этого несколько лет жители частного сектора здесь живут под стук и сверление. Стрела крана нависает над огородами. В нескольких метрах от входа в квартиру Ирины Буториной — площадка, где строители режут трубы.



— Вот это «ж-ж-ж» как раз у меня под окнами, — жалуется женщина. — Как живётся? Нервно! Видите, какая я нервная! Когда ты не высыпаешься, когда постоянные стуки, когда ночью начинается заливка фундамента и она происходит сутки с лишним, когда пластиковые окна не помогают — постоянный шум...

