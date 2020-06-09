Доброе утро, друзья! Мы собрали в подборку главные новости, которые произошли в Ярославской области 8 июня. Коротко о том, что произошло за сутки в регионе:



В Ярославской области начался первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. В регионе открылись небольшие непродовольственные магазины, ярмарки и бани. Мы составили полный список того, что разрешено с 8 июня;

проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал новые данные на 8 июня. За сутки в Ярославской области выявили еще 68 случаев заражения COVID-19;



каждое утро у ворот Роспотребнадзора в Ярославле собирается очередь из сотрудников больниц. Медики везут сюда мазки — для тестов на коронавирус. Мы узнали, как лаборатории на самом деле принимают тесты на ковид;



за время эпидемии в Ярославской области было зафиксировано 3714 случаев заболевания COVID-19. На основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции в Ярославской области.