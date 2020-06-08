— лабораторных исследований за сутки — 1339;



— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 164 человека;



— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3100 человек.



В России больше 476 тысяч человек заразились коронавирусом: только за последние сутки врачи подтвердили 8985 новых случаев. Выписались из больниц за день 3957 человек, еще 112 человек скончались. По подсчетам оперштаба, с начала пандемии вылечились 230 688 человек, еще 5971 человека спасти не удалось.