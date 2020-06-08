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На сегодняшний день в Ярославле заболели более двух тысяч человек&nbsp;

На сегодняшний день в Ярославле заболели более двух тысяч человек 

В Ярославской области за сутки выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3714 случаев заболевания COVID-19. На основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции в Ярославской области.

Данные по Ярославской области (с начала пандемии):

— выздоровевших — 1180 человек;

— умерших — 15 человек;

— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона — 779 пациентов: 282 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 497 с типичной клиникой COVID-19;

— лабораторных исследований за сутки — 1339;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 164 человека;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3100 человек.

В России больше 476 тысяч человек заразились коронавирусом: только за последние сутки врачи подтвердили 8985 новых случаев. Выписались из больниц за день 3957 человек, еще 112 человек скончались. По подсчетам оперштаба, с начала пандемии вылечились 230 688 человек, еще 5971 человека спасти не удалось.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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