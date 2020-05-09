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Пациента гематологического отделения областной больницы перевели в Ярославскую ЦРБ

Пациента гематологического отделения областной больницы перевели в Ярославскую ЦРБ

Стали известны подробности еще об одной смерти от коронавируса в Ярославской ЦРБ. В Карабихе скончался мужчина, который накануне был переведен в ЦРБ из областной больницы.

Мужчина с конца марта лежал в гематологическом отделении, проходил плановые процедуры по переливанию крови. Пациент находился в отделении в тот момент, когда там был выявлен случай заражения коронавирусом.

— Ближе к 20-м числам апреля папа хорошо себя чувствовал и уже планировал выписываться, но в конце апреля мы услышали, что в нескольких отделениях областной больницы был подтвержден коронавирус у сотрудников, после этого начали заражаться онкобольные, — рассказывает дочь мужчины. — В последнюю неделю апреля у нашего папы поднялась температура и возникла пневмония, врачи связали это с тем, что его продуло, а дальше состояние начало резко ухудшаться. Вечером 30 апреля у него было затруднено дыхание. Врачи срочно перевели его в реанимацию, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По словам девушки, состояние ее отца не улучшалось. Позднее с ней связались сотрудники областной больницы и сказали, что взяли у отца анализ на коронавирус.

— Результат анализа нам оглашать не хотели, ссылались на неразглашение данных по телефону, — говорит девушка. — Второго мая нам сообщили, что его перевели в ЦРБ в Карабихе, несмотря на его крайне тяжёлое состояние. Помимо него туда перевели ещё 9 человек из гематологии.

После этого родственникам мужчины сказали, что у него диагностирован коронавирус, а его состояние ухудшается.

— На следующий день папы не стало. На сегодняшний день у нас есть только справка после вскрытия, которая показала положительный анализ на коронавирус, как причину смерти, — рассказывает девушка. — Выписки из больницы, о том, как проходило лечение, пока нет.

В департаменте здравоохранения Ярославской области подтвердили четыре летальных случая от коронавируса среди тех пациентов, которые были переведены из гематологического отделения областной больницы.

— Тяжелое основное заболевание гематологического профиля, осложненное присоединившейся коронавирусной инфекцией — основная причина смерти пациентов, которых мы, к сожалению, сейчас теряем, — прокомментировал главный гематолог области Валерий Лапин. — Речь идет о четверых пациентах, которые продолжали лечение в Ярославской ЦРБ и госпитале ветеранов.

Накануне стало известно еще об одной смерти онкобольного от коронавируса. Мужчине посмертно был поставлен диагноз, его родственники узнали об этом только после похорон.

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коронавирусцрбгематология
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