Стали известны подробности еще об одной смерти от коронавируса в Ярославской ЦРБ. В Карабихе скончался мужчина, который накануне был переведен в ЦРБ из областной больницы.



Мужчина с конца марта лежал в гематологическом отделении, проходил плановые процедуры по переливанию крови. Пациент находился в отделении в тот момент, когда там был выявлен случай заражения коронавирусом.

— Ближе к 20-м числам апреля папа хорошо себя чувствовал и уже планировал выписываться, но в конце апреля мы услышали, что в нескольких отделениях областной больницы был подтвержден коронавирус у сотрудников, после этого начали заражаться онкобольные, — рассказывает дочь мужчины. — В последнюю неделю апреля у нашего папы поднялась температура и возникла пневмония, врачи связали это с тем, что его продуло, а дальше состояние начало резко ухудшаться. Вечером 30 апреля у него было затруднено дыхание. Врачи срочно перевели его в реанимацию, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.