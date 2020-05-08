Организатора прогулки против введения электронных пропусков, которая прошла в Ярославле 26 апреля, хотят привлечь к ответственности. Андрей Брой получил повестку, по которой должен явиться в отдел полиции Кировского района Ярославля к 17 часам 8 мая.



«Для дачи объяснения и решения вопроса о возбуждении административного дела», — поясняется в повестке.



Андрея Броя подозревают в нарушении санитарных норм в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина. По этой статье ему светит штраф — от 15 до 40 тысяч рублей. Андрей Брой считает, что его преследуют незаконно. Он не может понять, в чем нарушил закон.

