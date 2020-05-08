Организатора прогулки против введения электронных пропусков, которая прошла в Ярославле 26 апреля, хотят привлечь к ответственности. Андрей Брой получил повестку, по которой должен явиться в отдел полиции Кировского района Ярославля к 17 часам 8 мая.
«Для дачи объяснения и решения вопроса о возбуждении административного дела», — поясняется в повестке.
Андрея Броя подозревают в нарушении санитарных норм в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина. По этой статье ему светит штраф — от 15 до 40 тысяч рублей. Андрей Брой считает, что его преследуют незаконно. Он не может понять, в чем нарушил закон.
— Это не было какой-то акцией, митингом. Мы создали чат в соцсетях, где обсуждали чрезмерность введения в Ярославской области такой меры, как электронные пропуска. За пару дней к беседе подключилось около 600 человек. Возникла идея встретиться вживую и обсудить ситуацию. Мы договорились прогуляться в центре, подышать свежим воздухом и обо всем поговорить, а заодно своим присутствием на Советской площади напомнить властям, что мы есть, и что наше мнение надо учитывать при принятии таких важных решений, — рассказал Андрей.
На акцию пришло около 70 человек. Многие из гуляющих были без масок, но, по их словам, старались держать безопасную дистанцию.
— Никто не заболел, все здоровы, — считает Андрей.
Итогом прогулки и обсуждений в интернете стало обращение против введения электронных пропусков в правительство области, которое подписали 1,5 тысячи человек. И вот эта повестка.
Напомним, власти Ярославской области заявили о намерении ввести в регионе электронные пропуска в конце апреля. Сначала хотели систему протестировать. По мнению губернатора, мера могла бы сдержать распространение инфекции. На данный момент пропуска не введены. Зато заговорили о возможности введения масочного режима.