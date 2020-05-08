В Ярославской области готовятся к введению масочного режима. Об этом сообщил глава Рыбинска Денис Добряков в своем видеоблоге.



— Сегодня обсуждался в региональном штабе по противодействию распространения коронавируса вопрос введения масочного режима, и в ближайшее время мы это увидим. Мы уже начали упредительные меры, в том числе при входе в транспорт — чтобы без масок автобусы не посещать. Ждем нормативного акта со стороны правительства Ярославской области, и эта мера будет подтверждена практически законодательно. После этого можно будет штрафовать людей, нарушающих так называемый «масочный режим». Пока готовимся рекомендательно, как только будет нормативный, законодательный акт со стороны правительства и губернатора Ярославской области, мы это будем применять повсеместно, — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

