Коронавирус в Ярославле, последние новости на 4 мая 2020 года | Как распространяется коронавирус в Ярославской области
Доброе утро, друзья! За прошедшие сутки в России зафиксирован самый большой прирост заболевших — 10633 новых случая коронавируса. Оставайтесь дома, мы расскажем о самых важных новостях. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- в регионе антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 76 заразившихся человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 710 жителей Ярославской области;
- первый случай COVID-19 зафиксирован в Любимском районе. Карта распространения инфекции;
- на лечении сейчас находятся 606 человек, девять из них находятся в тяжёлом состоянии и ещё у четверых состояние крайне тяжёлое;
- в Ярославской области устроили необычный крестный ход за избавление от коронавируса — епископы с православными святынями отправились на катере по Волге;
- губернатор Ярославской области поблагодарил врачей за их труд. Фото медиков, которые каждый день спасают людей от коварного вируса;
- удалось вернуть ещё восемь туристов, застрявших за границей из-за пандемии.