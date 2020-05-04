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Коронавирус в Ярославле, последние новости на 4 мая 2020 года | Как распространяется коронавирус в Ярославской области

Доброе утро, друзья! За прошедшие сутки в России зафиксирован самый большой прирост заболевших — 10633 новых случая коронавируса. Оставайтесь дома, мы расскажем о самых важных новостях. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

  • в регионе антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 76 заразившихся человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 710 жителей Ярославской области;
  • губернатор Ярославской области поблагодарил врачей за их труд. Фото медиков, которые каждый день спасают людей от коварного вируса;

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