Зачем нужен пропускной режим и как растёт число заболевших коронавирусом. Ситуация в регионе онлайн

Многие ждут дачного сезона, но переживают, что из-за коронавируса не смогут насладиться дачным летом. Ведь за городом так уютно, красиво и свежий воздух. Чувствуете, как сразу захотелось сажать картошку и жарить шашлык?
Мы собираем во «ВКонтакте» фотовоспоминания дачного летнего отдыха. Делитесь своим!
Наглядное изображение ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. Данные от 24 апреля. Сегодня ждём новой информации.
Не все прониклись родительским гневом по поводу очень старой тушенки, которую выдали детям на дистанционному обучении.
Объяснял, объяснял губернатор, почему и как будут вводить пропуска, да так и не смог объяснить. Похоже, нужно объяснение повнятнее. Пока реакция примерно такая.
За последние сутки, как всегда, было много новостей. Собрали новости Ярославской области в коротких тезисах:
- от коронавируса скончалась 60-летняя пациентка в Ярославской области. Это уже второй случай смерти;
- детей в школу в этом году не пустят. В департаменте образования рассказали, когда закончится этот учебный год;
- губернатор объяснил, зачем нужны цифровые пропуска;
- на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле сотрудники массово сдали тест на коронавирус, есть заболевшие;
- на основе данных о росте числа заболевших коронавирусом в Ярославской области (уже 305 человек) составили карту распространения вируса.