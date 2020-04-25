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Тема дня Вводят цифровые пропуска: объяснение губернатора
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Зачем нужен пропускной режим и как растёт число заболевших коронавирусом. Ситуация в регионе онлайн

Актуальные данные по теме COVID-19 в Ярославской области

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Каждый день ситуация по коронавирусу меняется. И пока — не в лучшую сторону

Каждый день ситуация по коронавирусу меняется. И пока — не в лучшую сторону

Привет, друзья!

Каждый день мы заводим новую хронику дня, где в режиме онлайн вы сможете следить за ситуацией по коронавирусу в Ярославле. Всю информацию вы получите оперативно и бесконтактно. Берегите себя и читайте новости дома.

Анна Ёлкина

Многие ждут дачного сезона, но переживают, что из-за коронавируса не смогут насладиться дачным летом. Ведь за городом так уютно, красиво и свежий воздух. Чувствуете, как сразу захотелось сажать картошку и жарить шашлык?

Мы собираем во «ВКонтакте» фотовоспоминания дачного летнего отдыха. Делитесь своим!

Уже скучаете по даче?&nbsp;

Уже скучаете по даче? 

Анна Ёлкина

Наглядное изображение ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. Данные от 24 апреля. Сегодня ждём новой информации.

Ольга Прохорова

Не все прониклись родительским гневом по поводу очень старой тушенки, которую выдали детям на дистанционному обучении.

Анна Ёлкина

Сделали подборку вирусов, которые ещё более живучие, чем COVID-19.

Ольга Прохорова

Объяснял, объяснял губернатор, почему и как будут вводить пропуска, да так и не смог объяснить. Похоже, нужно объяснение повнятнее. Пока реакция примерно такая.

Анна Ёлкина

За последние сутки, как всегда, было много новостей. Собрали новости Ярославской области в коротких тезисах:

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