Сегодня в Ярославле в нескольких микрорайонах Брагино отключили электричество. Света нет в многоэтажках на проспекте Дзержинского, улицах Труфанова и Невского.



— Мы уже давно без света сидим, никто об отключениях нас не предупреждал, — рассказали местные жители.



Коммунальщики сообщили, что причиной стала авария на сетях. Сейчас энергетики выехали на место для устранения последствий аварии.



— Как долго не будет электричества — неизвестно, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Ярославля. — Специалисты только недавно выехали, будут разбираться, поэтому придётся немного потерпеть.

