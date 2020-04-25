Сегодня в Ярославле в нескольких микрорайонах Брагино отключили электричество. Света нет в многоэтажках на проспекте Дзержинского, улицах Труфанова и Невского.
— Мы уже давно без света сидим, никто об отключениях нас не предупреждал, — рассказали местные жители.
Коммунальщики сообщили, что причиной стала авария на сетях. Сейчас энергетики выехали на место для устранения последствий аварии.
— Как долго не будет электричества — неизвестно, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Ярославля. — Специалисты только недавно выехали, будут разбираться, поэтому придётся немного потерпеть.
Люди надеются, что к вечеру свет в их квартирах появится, тем более что многие сейчас сидят на самоизоляции. А поэтому терпеть им не хочется с удвоенной силой.