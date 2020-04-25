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Энергетики выехали устранять последствия аварии на электросетях

Энергетики выехали устранять последствия аварии на электросетях

Сегодня в Ярославле в нескольких микрорайонах Брагино отключили электричество. Света нет в многоэтажках на проспекте Дзержинского, улицах Труфанова и Невского.

— Мы уже давно без света сидим, никто об отключениях нас не предупреждал, — рассказали местные жители.

Коммунальщики сообщили, что причиной стала авария на сетях. Сейчас энергетики выехали на место для устранения последствий аварии.

— Как долго не будет электричества — неизвестно, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Ярославля. — Специалисты только недавно выехали, будут разбираться, поэтому придётся немного потерпеть.

Люди надеются, что к вечеру свет в их квартирах появится, тем более что многие сейчас сидят на самоизоляции. А поэтому терпеть им не хочется с удвоенной силой.

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ЭКХэлектричествовсеобщая самоизоляция
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