В следственном управлении СКР по Ярославской области создали специальную группу по отслеживанию фейковых сообщений в интернете про коронавирус.



— Главная задача — оперативно отслеживать все сообщения про распространение коронавируса, эпидемиологическую обстановку и пресекать в СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространение фейковой информации.



Согласно поправкам в Уголовный кодекс РФ, за сообщение ложной информации о чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с эпидемиями (статья 207.1 УК РФ), суд может назначить наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет, штраф до 700 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или до 1 года исправительных работ.



Более суровые санкции предусмотрены за распространение информации, из-за которой кто-то пострадал (статья 207.2 УК РФ). В этом случае виновному грозит штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

