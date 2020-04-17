Губернатор разрешил на ноготочки. Учительница рассказала о дистанте. Всё о коронавирусе — онлайн

Пик заболеваемости в Москве скорее всего придется на ближайшие 2–3 недели — об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Регины России, по прогнозам оперштаба, отстают от столицы на 2 недели.

