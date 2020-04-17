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Губернатор разрешил на ноготочки. Учительница рассказала о дистанте. Всё о коронавирусе — онлайн

Вся оперативная информация о COVID-19 в Ярославской области, актуальная на 17 апреля, в хронике дня

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Записались на ноготочки?

Записались на ноготочки?

Друзья, привет! Напомним, что сегодня пятница (может, даже скорее себе напоминаем, все дни — как день сурка). И мы продолжаем в оперативном режиме рассказывать обо всех изменениях в Ярославской области, связанных с пандемией коронавируса. Всё меняется стремительно! Присоединяйтесь к трансляции!

Вера Кузнецова

Более 129 тысяч россиян остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. За прошлые сутки лаборатории провели свыше 104 тысяч тестов — Роспотребнадзор.

Вера Кузнецова

Пик заболеваемости в Москве скорее всего придется на ближайшие 2–3 недели — об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Регины России, по прогнозам оперштаба, отстают от столицы на 2 недели.

Анна Ёлкина

Ярославская епархия попросила не ездить на кладбища на Пасху.

— Пасха Христова – главный праздник в году. Это праздник Воскресения Христова, когда наши мысли устремляются к жизни вечной. В пасхальные дни нет места для скорби об усопших. Поэтому и не принято посещать кладбища в день Пасхи и последующие дни Светлой седмицы, — сообщили на официальном сайте епархии.

Ксения Зинова

Точность зарегистрированных в России 11 тест-систем для выявления COVID-19 составляет более 95%, сообщает Росздравнадзор.

Анна Ёлкина

Хорошие новости! Старший тренер ярославского Локомотива Майкл Пелино и его супруга полностью выздоровели от коронавируса. Об этом сообщил сам клуб. О том, что Майкл заболел, стало известно 29 марта.

Главный тренер Майкл Пелино

Главный тренер Майкл Пелино

Ольга Прохорова

Ну и о важном. Девочки, теперь, когда губернатор разрешил, записались на ноготочки?

Записались?

    Ольга Прохорова

    Не пропустите сегодня эфир у нас в инстаграме! Поговорим с главой центральных районов Александром Трудоношиным. Подписывайтесь: @76ru_news.

    Вера Кузнецова

    В Кузбассе умер мужчина с пневмонией. Первый тест на коронавирус у него был отрицательный, инфекция выявилась лишь посмертно, об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Сергей Цивилев. Контактировавшие с пациентом ушли на самоизоляцию, сегодня-завтра они пройдут тестирование на COVID-19.

    Официально в Кузбассе 27 случаев заражения, 6 человек выздоровели, 1 скончался.

    Ольга Прохорова

    Мы тут всей редакцией вспоминали свой последний отпуск. Перебирали фотки, хвастались, улыбались, плакали даже немножко. Когда теперь хоть куда-нибудь поедем, вообще непонятно. А на этих снимках все такие довольные, счастливые.

    Хотим и на фото из вашего последнего отпуска посмотреть. Прикрепляйте их в комментарии к посту, рассказывайте, куда успели съездить!

    Ольга Прохорова

    Что за ад творится на дистанционном обучении? Мы читаем много жалоб от родителей. Люди просто сходят с ума от бесконечной домашки и классной работы. А как это все выглядит со стороны учителя? Мы поговорили с учительницей 37-й школы Натальей Табаковой — она рассказала, как устроена учеба и как найти общий язык в связке учитель — родитель — ребёнок.

    Наталья говорит, что кое-какие наработки с дистанта готова перенести потом и в школьную жизнь!

    Разговор с учительницей

    Ольга Прохорова

    Гнев земли Ярославской. Всё так же требуют закрыть границу с Москвой. Хотя есть и другие точки зрения. Публикуем подборку мнений.

    Ольга Прохорова

    Решили отдельно собрать справочное — как и что работает во время режима самоизоляции. Начали с МФЦ.

    Расписание здесь.

    Ольга Прохорова

    А здесь — полный текст постановления про открытие нескольких сфер бизнеса.

    Ольга Прохорова

    Коротко о том, что случилось за сутки:

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    коронавирусCOVID-19
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