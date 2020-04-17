Губернатор разрешил на ноготочки. Учительница рассказала о дистанте. Всё о коронавирусе — онлайн

Более 129 тысяч россиян остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. За прошлые сутки лаборатории провели свыше 104 тысяч тестов — Роспотребнадзор.
Пик заболеваемости в Москве скорее всего придется на ближайшие 2–3 недели — об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Регины России, по прогнозам оперштаба, отстают от столицы на 2 недели.
Ярославская епархия попросила не ездить на кладбища на Пасху.
— Пасха Христова – главный праздник в году. Это праздник Воскресения Христова, когда наши мысли устремляются к жизни вечной. В пасхальные дни нет места для скорби об усопших. Поэтому и не принято посещать кладбища в день Пасхи и последующие дни Светлой седмицы, — сообщили на официальном сайте епархии.
Точность зарегистрированных в России 11 тест-систем для выявления COVID-19 составляет более 95%, сообщает Росздравнадзор.
Хорошие новости! Старший тренер ярославского Локомотива Майкл Пелино и его супруга полностью выздоровели от коронавируса. Об этом сообщил сам клуб. О том, что Майкл заболел, стало известно 29 марта.
Ну и о важном. Девочки, теперь, когда губернатор разрешил, записались на ноготочки?
Записались?
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В Кузбассе умер мужчина с пневмонией. Первый тест на коронавирус у него был отрицательный, инфекция выявилась лишь посмертно, об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Сергей Цивилев. Контактировавшие с пациентом ушли на самоизоляцию, сегодня-завтра они пройдут тестирование на COVID-19.
Официально в Кузбассе 27 случаев заражения, 6 человек выздоровели, 1 скончался.
Мы тут всей редакцией вспоминали свой последний отпуск. Перебирали фотки, хвастались, улыбались, плакали даже немножко. Когда теперь хоть куда-нибудь поедем, вообще непонятно. А на этих снимках все такие довольные, счастливые.
Хотим и на фото из вашего последнего отпуска посмотреть. Прикрепляйте их в комментарии к посту, рассказывайте, куда успели съездить!
Что за ад творится на дистанционном обучении? Мы читаем много жалоб от родителей. Люди просто сходят с ума от бесконечной домашки и классной работы. А как это все выглядит со стороны учителя? Мы поговорили с учительницей 37-й школы Натальей Табаковой — она рассказала, как устроена учеба и как найти общий язык в связке учитель — родитель — ребёнок.
Наталья говорит, что кое-какие наработки с дистанта готова перенести потом и в школьную жизнь!
Гнев земли Ярославской. Всё так же требуют закрыть границу с Москвой. Хотя есть и другие точки зрения. Публикуем подборку мнений.
Решили отдельно собрать справочное — как и что работает во время режима самоизоляции. Начали с МФЦ.
Коротко о том, что случилось за сутки:
- число заражённых увеличилось на треть и достигло 62 человек, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии;
- в Гаврилов-Ямском районе коронавирус подхватила многодетная семья — мама, папа и трое детей;
- здесь можно посмотреть карту распространения заразы;
- переболевший коронавирусом сварщик из Ярославля рассказал, как у него в больнице забирали телефон, чтобы он не распространял информацию;
- предприятиям бытового обслуживания разрешили работать. В их числе салоны красоты и автомойки;
- депутаты предложили освободить ярославцев от уплаты взносов в фонд капремонта до октября;
- из-за пациентки с коронавирусом под ударом оказались все врачи Борисоглебской ЦРБ;
- на карантин закрыли отделение в больнице имени Семашко из-за пациентки, контактировавшей с друзьями, которые вернулись из-за границы.