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Депутаты-коммунисты предложили не брать с жителей взносы с апреля по октябрь 2020 года

Депутаты-коммунисты предложили не брать с жителей взносы с апреля по октябрь 2020 года

Депутаты-коммунисты Ярославской областной думы предложили не брать с жителей взносы в фонд капремонта с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Объясняют это режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Эту идею они уже оформили в законопроект.

— Меры по освобождению собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт уже приняты в Москве, Кировской, Московской, Пензенской, Ростовской областях. Принятие мер позволит сэкономить часть собственных средств жителям Ярославской области, вынужденных длительное время находиться в режиме самоизоляции, — объясняют законопроект депутаты.

Вместе с освобождением от взносов предлагают остановить и сами ремонты, обосновывая тем, что шумные работы мешают людям, сидящим дома. Авторами законопроекта выступили Эльхан Мардалиев, Александр Воробьёв, Елена Кузнецова, Валерий Байло и Алексей Филиппов.

Пока законопроект только внесли на рассмотрение в думу, поддержат ли его остальные депутаты, станет известно на ближайших заседаниях.

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Ярославская областная ДумаФонд капремонта
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