Депутаты-коммунисты Ярославской областной думы предложили не брать с жителей взносы в фонд капремонта с
— Меры по освобождению собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт уже приняты в Москве, Кировской, Московской, Пензенской, Ростовской областях. Принятие мер позволит сэкономить часть собственных средств жителям Ярославской области, вынужденных длительное время находиться в режиме самоизоляции, — объясняют законопроект депутаты.
Вместе с освобождением от взносов предлагают остановить и сами ремонты, обосновывая тем, что шумные работы мешают людям, сидящим дома. Авторами законопроекта выступили Эльхан Мардалиев, Александр Воробьёв, Елена Кузнецова, Валерий Байло и Алексей Филиппов.
Пока законопроект только внесли на рассмотрение в думу, поддержат ли его остальные депутаты, станет известно на ближайших заседаниях.