Депутаты-коммунисты Ярославской областной думы предложили не брать с жителей взносы в фонд капремонта с 1 апреля по 1 октября 2020 года . Объясняют это режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Эту идею они уже оформили в законопроект.

— Меры по освобождению собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт уже приняты в Москве, Кировской, Московской, Пензенской, Ростовской областях. Принятие мер позволит сэкономить часть собственных средств жителям Ярославской области, вынужденных длительное время находиться в режиме самоизоляции, — объясняют законопроект депутаты.