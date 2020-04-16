Молодой сварщик-вахтовик из Данилова Ярославской области переболел коронавирусом. Правда, лечился он не здесь — несколько месяцев назад он переехал в Луганскую народную республику, а заболел и вовсе в Ленинградской области, куда приехал по работе.



Мы связались с 25-летним Николаем Твороговым и узнали, как он заболел, лечился и что с ним теперь.



Лечили от гриппа



Молодой человек жил в общежитии в Тихвине Ленинградской области в комнате на девять человек. Сам он уверяет, что дальше магазина никуда не ходил. Парень сам пришёл в больницу, когда поднялась температура.

