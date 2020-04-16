Молодой сварщик-вахтовик из Данилова Ярославской области переболел коронавирусом. Правда, лечился он не здесь — несколько месяцев назад он переехал в Луганскую народную республику, а заболел и вовсе в Ленинградской области, куда приехал по работе.
Мы связались с 25-летним Николаем Твороговым и узнали, как он заболел, лечился и что с ним теперь.
Лечили от гриппа
Молодой человек жил в общежитии в Тихвине Ленинградской области в комнате на девять человек. Сам он уверяет, что дальше магазина никуда не ходил. Парень сам пришёл в больницу, когда поднялась температура.
— Это было 28 марта, у меня поднялась температура до 38,5, — рассказал Николай. — Меня тут же увезли в больницу. Там лечили от гриппа. 1 апреля меня выписали, и я вернулся в общагу. А 4-го числа, когда подтвердился тест, за мной приехали врачи в противогазах и увезли. Соседям сказали, чтобы из комнат не выходили, даже в душ. Тогда я уже попал в инфекционку. Температуру два раза в день мерили. Другим больным капельницы ставили, таблетки у всех разные были и порошок какой-то давали некоторым. Тяжёлобольные были на аппаратах. Взяли тест на коронавирус. Когда экспресс-тест дал положительный результат, я не поверил, подумал — ошибка. Но потом всё подтвердилось.
Государственная тайна
Самые хорошие впечатления у Николая остались от больничной еды. Говорит, что кормили там очень хорошо. Но на лечении было скучно.
— Телефоном и ноутбуком можно было пользоваться, но иногда их у меня забирали, чтобы я ничего никому не рассказывал, — сообщил молодой человек. — Мне было строго-настрого запрещено что-то вообще сообщать кому-либо, якобы государственная тайна.
Пока Николай лежал в больнице, общежитие, в котором он жил, закрыли на карантин. В здании на две недели изолированы оказались 120 человек. У соседей после случившегося, по словам Николая, взяли тесты, а комнату обработали спецрастворами. Завтра карантин в общежитии закончится.
Люди обнимали меня
Повторный и последдующие тесты у молодого человека показали отрицательный результат. Он поправился, и его выписали из больницы. Сейчас он вернулся на вахту. Говорит, что друзья были очень рады его увидеть. Живёт он сейчас в отеле — завод, на котором парень работает, снял ему номер до тех пор, пока терапевт ему полностью не закроет больничный лист.
— Встретили меня со всей душой, обнимали, — закончил свой рассказ Николай Творогов. — Правда, нашлись и те, кто пока волнуется и не хочет со мной встречаться. Но таких мало.