В Гаврилов-Ямском районе на лечение от коронавируса разом отправили многодетную семью — маму, папу и троих детей.



— Болезнь у них протекает в лёгкой форме, — сообщил глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров. — Из симптомов у них зафиксированы повышение температуры, кашель и лёгкое недомогание.



Согласно последним данным на 16 апреля, количество больных коронавирусом в Ярославской области составляет 62 человека (в Гаврилов-Ямском районе — 14). Из них 7 полностью вылечились, 55 находятся на лечении (5 в тяжёлом состоянии). Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.

