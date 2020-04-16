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Медики внимательно следят за состоянием заболевших коронавирусом

Медики внимательно следят за состоянием заболевших коронавирусом

В Гаврилов-Ямском районе на лечение от коронавируса разом отправили многодетную семью — маму, папу и троих детей.

— Болезнь у них протекает в лёгкой форме, — сообщил глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров. — Из симптомов у них зафиксированы повышение температуры, кашель и лёгкое недомогание.

Согласно последним данным на 16 апреля, количество больных коронавирусом в Ярославской области составляет 62 человека (в Гаврилов-Ямском районе — 14). Из них 7 полностью вылечились, 55 находятся на лечении (5 в тяжёлом состоянии). Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.

Всё о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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коронавирусэпидемияГаврилов-Ям
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