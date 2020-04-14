Но ряд запретов или послаблений может и измениться, если так определит оперативный штаб. Ранее мы рассказывали, как это происходит.



Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.



По последним данным, в Ярославской области коронавирусом заболели 27 человек: 7 из них полностью выздоровели и 20 находятся на лечении. Подтверждения предположительно положительных анализов ожидает ещё 21 человек.