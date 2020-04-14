14 апреля вторник
СЕЙЧАС +6°С
usd 73.31
eur 80.12
Тема дня Объявление карантина: как это происходит
СЕЙЧАС +6°С
usd 73.31
eur 80.12

Все новости

Все новости
Ограничительные требования могут в Ярославской области как ослабить, так и ужесточить

Ограничительные требования могут в Ярославской области как ослабить, так и ужесточить

В Ярославской области власти рассказали о первых шагах по изменению режима, если эпидемиологическая обстановка в регионе будет меняться в лучшую или худшую стороны.

— При стабильной ситуации ограничительные меры не будут распространяться на населенные пункты, где проживают менее 50 человек, и еще ряд территорий, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Если эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться, допускается введение особого порядка передвижения во всем регионе. Исключение составят только межрегиональные перевозки.

Но ряд запретов или послаблений может и измениться, если так определит оперативный штаб. Ранее мы рассказывали, как это происходит.

Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.

По последним данным, в Ярославской области коронавирусом заболели 27 человек: 7 из них полностью выздоровели и 20 находятся на лечении. Подтверждения предположительно положительных анализов ожидает ещё 21 человек.

Как бы вы поступили сейчас на месте властей?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирусрежим самоизоляциикарантин
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!