Доброе утро, друзья!



Каждый день мы собираем для вас короткий дайджест всего, что изменилось за сутки из-за распространения коронавирусной инфекции. Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:

за минувшие сутки число заражённых COVID-19 увеличилось почти вдвое: в регионе выявили ещё пятерых заболевших;

малоимущим и многодетным семьям начали развозить еду: в продуктовом наборе — овощи, пельмени и мороженое;

мэр Ярославля рассказал, как из-за коронавируса город сэкономил на ремонте дорог и уборке;

из больницы выписали второго переболевшего коронавирусом в Ярославле;

отложили открытие сезона навигации и работу речного трамвайчика из-за коронавируса;

с ярославцев не будут трясти штрафы за «коммуналку» до 1 января 2021 года;

с фармацевтического завода в Ярославле уже отправили в больницы первое лекарство от коронавируса для тестирования.

Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в инстаграме, коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.

