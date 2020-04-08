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Тема дня + 5 новых случаев коронавируса в Ярославле
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За последние сутки количество заболевших увеличилось вдвое

За последние сутки количество заболевших увеличилось вдвое

Доброе утро, друзья!

Каждый день мы собираем для вас короткий дайджест всего, что изменилось за сутки из-за распространения коронавирусной инфекции. Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:

  • за минувшие сутки число заражённых COVID-19 увеличилось почти вдвое: в регионе выявили ещё пятерых заболевших;
  • малоимущим и многодетным семьям начали развозить еду: в продуктовом наборе — овощи, пельмени и мороженое;
  • мэр Ярославля рассказал, как из-за коронавируса город сэкономил на ремонте дорог и уборке;
  • из больницы выписали второго переболевшего коронавирусом в Ярославле;
  • отложили открытие сезона навигации и работу речного трамвайчика из-за коронавируса;
  • с ярославцев не будут трясти штрафы за «коммуналку» до 1 января 2021 года;
  • с фармацевтического завода в Ярославле уже отправили в больницы первое лекарство от коронавируса для тестирования.

Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в инстаграме, коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.

С нами можно связаться по редакционному Viber, WhatsApp и Telegram: 8 905 645-92-32.

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китайский коронавирус
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