«Не сломал лёд — доломают тракторы»: после потопа на Волжскую набережную вышла коммунальная техника

Рабочие пригнали на Волжскую набережную тракторы Фото: Вячеслав Саныч / Мой Ярославль, Facebook.com

Жители Ярославля в социальных сетях обсуждают Волжскую набережную в центре города и Тверицкую набережную. Переживают, что после благоустройства, которым занялись после паводка, от этих мест ничего не останется.

— То, что не сломал лёд, доломают тракторы, — уверен Алексей Блинов.



На Тверицкой набережной льдом разломало лавки Фото: Николай Белавин / Vk.com

Горожане полагают, что работа в этом месте недопустима, ведь она «убьёт» благоустройство, которое можно было попробовать сохранить.

— Тратить трудовые и материальные ресурсы на это нецелесообразно, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Сергей Какурин. — Во-первых, есть места, где это более необходимо, и технику бы лучше перебросить туда, а во-вторых, очистка набережной от такого количества льда механическим способом только навредит — рабочие напрочь испортят плитку и повредят ограды.



Рабочие долбят лёд ломами и сгребают тракторами с ковшами Фото: Вячеслав Саныч / Мой Ярославль, Facebook.com

Но специалисты, ответственные за городское благоустройство, заверили, что не нанесут никакого вреда набережной.

— Тяжёлая техника там не работает, — сообщили в Горзеленхозстрое. — Техника используется только для того, чтобы перевозить глыбы льда. Весь лёд от решёток забора скалывается вручную. Лёд очень тяжёлый.



Сначала набережную затопило, а потом сковало льдом Фото: Александра Савельева