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Город Подтопления

«Не сломал лёд — доломают тракторы»: после потопа на Волжскую набережную вышла коммунальная техника

Ярославцы переживают за состояние прогулочной части после такой уборки льда

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Рабочие пригнали на Волжскую набережную тракторы

Рабочие пригнали на Волжскую набережную тракторы

Жители Ярославля в социальных сетях обсуждают Волжскую набережную в центре города и Тверицкую набережную. Переживают, что после благоустройства, которым занялись после паводка, от этих мест ничего не останется.

— То, что не сломал лёд, доломают тракторы, — уверен Алексей Блинов.

На Тверицкой набережной льдом разломало лавки

На Тверицкой набережной льдом разломало лавки

Горожане полагают, что работа в этом месте недопустима, ведь она «убьёт» благоустройство, которое можно было попробовать сохранить.

— Тратить трудовые и материальные ресурсы на это нецелесообразно, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Сергей Какурин. — Во-первых, есть места, где это более необходимо, и технику бы лучше перебросить туда, а во-вторых, очистка набережной от такого количества льда механическим способом только навредит — рабочие напрочь испортят плитку и повредят ограды.

Рабочие долбят лёд ломами и сгребают тракторами с ковшами

Рабочие долбят лёд ломами и сгребают тракторами с ковшами

Но специалисты, ответственные за городское благоустройство, заверили, что не нанесут никакого вреда набережной.

— Тяжёлая техника там не работает, — сообщили в Горзеленхозстрое. — Техника используется только для того, чтобы перевозить глыбы льда. Весь лёд от решёток забора скалывается вручную. Лёд очень тяжёлый.

Сначала набережную затопило, а потом сковало льдом

Сначала набережную затопило, а потом сковало льдом

Увеличение сбросов воды с ГЭС в конце января — начале февраля привело к настоящему бедствию. Русло Волги в Некрасовском районе перекрыл крупный ледяной затор. Выше него уровень реки поднялся на 4 метра. Затопленными оказались прибрежные зоны Ярославля, Рыбинска, Ярославского района. Под воду ушли набережные, сотни дач и гаражей. После этого было принято экстренное решение о сокращении сбросов. В последние дни они составляли в среднем 1500 кубометров воды в секунду. В ближайшее время Рыбинская ГЭС снова увеличит сброс воды.

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благоустройствопотопЧП
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
13 фев 2020 в 12:59

Ярославцы которые сильно переживают принимают участие,а не по клавишам на компьютере стучат,что переживают!

Гость
13 фев 2020 в 13:25

Оставьте всё как есть до полного таяния. Сейчас вода из-под тротуарной плитки кое-где вымыла песок..и тяжёлыми тракторами всё продавят и раскрошат.. Зима ещё не закончилась - далее всё непредсказуемо..

ваш господин
13 фев 2020 в 12:50

нет причин для беспокойства, новая набережная будет еще красивее и дороже прежней😁