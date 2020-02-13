«Не сломал лёд — доломают тракторы»: после потопа на Волжскую набережную вышла коммунальная техника

Жители Ярославля в социальных сетях обсуждают Волжскую набережную в центре города и Тверицкую набережную. Переживают, что после благоустройства, которым занялись после паводка, от этих мест ничего не останется.
— То, что не сломал лёд, доломают тракторы, — уверен Алексей Блинов.
Горожане полагают, что работа в этом месте недопустима, ведь она «убьёт» благоустройство, которое можно было попробовать сохранить.
— Тратить трудовые и материальные ресурсы на это нецелесообразно, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Сергей Какурин. — Во-первых, есть места, где это более необходимо, и технику бы лучше перебросить туда, а во-вторых, очистка набережной от такого количества льда механическим способом только навредит — рабочие напрочь испортят плитку и повредят ограды.
Но специалисты, ответственные за городское благоустройство, заверили, что не нанесут никакого вреда набережной.
— Тяжёлая техника там не работает, — сообщили в Горзеленхозстрое. — Техника используется только для того, чтобы перевозить глыбы льда. Весь лёд от решёток забора скалывается вручную. Лёд очень тяжёлый.
Увеличение сбросов воды с ГЭС в конце января — начале февраля привело к настоящему бедствию. Русло Волги в Некрасовском районе перекрыл крупный ледяной затор. Выше него уровень реки поднялся на 4 метра. Затопленными оказались прибрежные зоны Ярославля, Рыбинска, Ярославского района. Под воду ушли набережные, сотни дач и гаражей. После этого было принято экстренное решение о сокращении сбросов. В последние дни они составляли в среднем 1500 кубометров воды в секунду. В ближайшее время Рыбинская ГЭС снова увеличит сброс воды.