Это может спасти нас от потопа: в «РусГидро» рассказали, на какой срок сократили сбросы с Рыбинской ГЭС

В «РусГидро» рассказали, на какой срок сократили сбросы с Рыбинской ГЭС, чтобы опустить уровень Волги в Ярославской области, который сейчас приближается к критической отметке.
— Межведомственная оперативная группа по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ частично изменила режим работы Рыбинской ГЭС. С 7 февраля по 10 марта она будет работать со средними сбросами —
До этого Рыбинская ГЭС сбрасывала 2500 кубометров воды в секунду. А вот Нижегородская ГЭС по команде Росводресурсов, напротив, увеличит объем расходов с 2500 до 2800 кубометров в секунду.
— Синхронизация режимов ГЭС в рамках каскада позволит изменить сложившуюся гидрологическую ситуацию в районе Ярославля, где из-за заторов повысился уровень Волги. Причиной заторных явлений на реках стало неустойчивое ледообразование, характерное явление для зимы с часто меняющейся температурой воздуха, — добавили в «РусГидро».
Напомним, Ярославль топит уже неделю. Под воду ушли территории садовых товариществ, гаражи, коммерческие постройки.