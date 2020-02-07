Это может спасти нас от потопа: в «РусГидро» рассказали, на какой срок сократили сбросы с Рыбинской ГЭС

В «РусГидро» рассказали, на какой срок сократили сбросы с Рыбинской ГЭС, чтобы опустить уровень Волги в Ярославской области, который сейчас приближается к критической отметке.



— Межведомственная оперативная группа по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ частично изменила режим работы Рыбинской ГЭС. С 7 февраля по 10 марта она будет работать со средними сбросами — 2300 ± 100 кубометров в секунду, — сообщили в организации.



До этого Рыбинская ГЭС сбрасывала 2500 кубометров воды в секунду. А вот Нижегородская ГЭС по команде Росводресурсов, напротив, увеличит объем расходов с 2500 до 2800 кубометров в секунду.

