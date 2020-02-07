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Происшествия Подтопления

Это может спасти нас от потопа: в «РусГидро» рассказали, на какой срок сократили сбросы с Рыбинской ГЭС

Новый режим работы запущен с 7 февраля

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Скоро должно перестать топить

Скоро должно перестать топить

В «РусГидро» рассказали, на какой срок сократили сбросы с Рыбинской ГЭС, чтобы опустить уровень Волги в Ярославской области, который сейчас приближается к критической отметке.

— Межведомственная оперативная группа по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ частично изменила режим работы Рыбинской ГЭС. С 7 февраля по 10 марта она будет работать со средними сбросами — 2300 ± 100 кубометров в секунду, — сообщили в организации.

До этого Рыбинская ГЭС сбрасывала 2500 кубометров воды в секунду. А вот Нижегородская ГЭС по команде Росводресурсов, напротив, увеличит объем расходов с 2500 до 2800 кубометров в секунду.

— Синхронизация режимов ГЭС в рамках каскада позволит изменить сложившуюся гидрологическую ситуацию в районе Ярославля, где из-за заторов повысился уровень Волги. Причиной заторных явлений на реках стало неустойчивое ледообразование, характерное явление для зимы с часто меняющейся температурой воздуха, — добавили в «РусГидро».

Напомним, Ярославль топит уже неделю. Под воду ушли территории садовых товариществ, гаражи, коммерческие постройки.

Всю актуальную информацию о потопе ищите в нашей хронике.

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потопзатопило ЯрославльРыбинская ГЭСВолга РусГидро
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
7 фев 2020 в 13:30

А эта Русгидро ущерб людям пострадавшим выплачивать собирается? В суды ведь люди пойдут. У кого-то огороды уничтожены, у кого-то постройки под угрозой. Пострадали простые люди. У кого-то яблони погибнут, которые росли 40 лет. Как налоги так берут с нас- и за землю, и за постройки , а как ущерб платить так не хотим,да? И это не природная аномалия, а рукотворная. Не обеднеют ваши хозяева, вон сколько понастроили дворцов на Рублёво-Успенском шоссе.

ваш господин
7 фев 2020 в 14:20

только высоко дефективные менеджеры способны спасти ничтожных людишек от потопа! дайте им ордена и медали !😁

Гость
7 фев 2020 в 12:53

Русгидро сначала создает чрезвычайную ситуацию,потом пытается что то исправить.Пора уже навести порядок в этих неконтролируемых сбросах воды.То обмеления ,то потопы.Безобразие какое то!