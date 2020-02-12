Рыбинская ГЭС вновь увеличит сбросы воды

Рыбинская ГЭС опять увеличит сбросы воды. Об этом проинформировали в компании «РусГидро».
— В связи со стабилизацией водохозяйственной обстановки на Горьковском водохранилище в районе Ярославля Росводресурсы вновь изменили режим работы Рыбинской ГЭС. С 13 февраля гидроэлектростанция начнет плавно увеличивать сбросные расходы, — говорится в сообщении.
Объем сбросов в сутки будут увеличивать на
— Такой режим работы ГЭС установлен Росводресурсами до 10 марта. Постепенное увеличение расходов позволит продолжить подготовку Рыбинского водохранилища к прохождению весеннего половодья и создать достаточную свободную емкость для принятия талых вод, — добавили в «РусГидро».
Напомним, увеличение сбросов воды с ГЭС в конце января — начале февраля привело к настоящему бедствию. Русло Волги в Некрасовском районе перекрыл крупный ледяной затор. Выше него уровень реки поднялся на 4 метра. Затопленными оказались прибрежные зоны Ярославля, Рыбинска, Ярославского района. Под воду ушли набережные, сотни дач и гаражей. После этого было принято экстренное решение о сокращении сбросов. В последние дни они составляли в среднем