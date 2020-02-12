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Город Подтопления

Рыбинская ГЭС вновь увеличит сбросы воды

Об этом ярославцев предупредили в компании «РусГидро»

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Воды в Волге опять прибавится

Воды в Волге опять прибавится

Рыбинская ГЭС опять увеличит сбросы воды. Об этом проинформировали в компании «РусГидро».

— В связи со стабилизацией водохозяйственной обстановки на Горьковском водохранилище в районе Ярославля Росводресурсы вновь изменили режим работы Рыбинской ГЭС. С 13 февраля гидроэлектростанция начнет плавно увеличивать сбросные расходы, — говорится в сообщении.

Объем сбросов в сутки будут увеличивать на 150–250 кубометров воды в секунду, пока он не достигнет 1900 кубометров в секунду. Далее сбросы будут оставаться на этом уровне плюс-минус 200 кубометров в секунду.

— Такой режим работы ГЭС установлен Росводресурсами до 10 марта. Постепенное увеличение расходов позволит продолжить подготовку Рыбинского водохранилища к прохождению весеннего половодья и создать достаточную свободную емкость для принятия талых вод, — добавили в «РусГидро».

Напомним, увеличение сбросов воды с ГЭС в конце января — начале февраля привело к настоящему бедствию. Русло Волги в Некрасовском районе перекрыл крупный ледяной затор. Выше него уровень реки поднялся на 4 метра. Затопленными оказались прибрежные зоны Ярославля, Рыбинска, Ярославского района. Под воду ушли набережные, сотни дач и гаражей. После этого было принято экстренное решение о сокращении сбросов. В последние дни они составляли в среднем 1500 кубометров воды в секунду.

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потопнаводнениеВолга
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
12 фев 2020 в 21:19

Какая грязная река и это зимой. Что тогда летом там делается.?

Гость
12 фев 2020 в 21:02

как тут прикрепить мем с Лавровым?😠

ваш господин
12 фев 2020 в 20:51

это - прекрасно!😁