Рыбинская ГЭС вновь увеличит сбросы воды

Рыбинская ГЭС опять увеличит сбросы воды. Об этом проинформировали в компании «РусГидро».

— В связи со стабилизацией водохозяйственной обстановки на Горьковском водохранилище в районе Ярославля Росводресурсы вновь изменили режим работы Рыбинской ГЭС. С 13 февраля гидроэлектростанция начнет плавно увеличивать сбросные расходы, — говорится в сообщении.