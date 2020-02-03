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Происшествия Подтопления Фоторепортаж

«Я дальше не поеду. Мы плывем!»: шокирующие кадры из затопленного ярославского поселка

В Ярославской области разлившаяся Волга затопила около 100 дач

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В Ярославской области затопило СНТ «Мономер»

В Ярославской области затопило СНТ «Мономер»

В Ярославской области зимнее половодье затопило часть территорий. В Ярославле вода проникла в коммерческие постройки, подвалы, гаражи, садоводческие кооперативы. В Ярославском районе под воду ушел дачный поселок «Мономер».

— Вода не только вокруг, но и внутри домов. Ехали на машине, дверь было не открыть, всё в воде. Уровень — до 50–70 сантиметров. Затоплена половина садоводчества, это порядка 100 домов, — рассказала Оксана Малкова, у которой дача в этом товариществе. 

Она прислала видео, на котором видно, как от машины расходятся волны.

— Я дальше не поеду. Мы плывем! — комментирует водитель. 

Видео: Оксана Малкова

Впрочем, в поселке живут не только дачники.

Пенсионерка Людмила Сергеевна Кузнецова вместе с мужем живут здесь на постоянной основе.

— У нас участок залит полностью, но, к счастью, в дом вода пока не проникла. Нам предложили эвакуироваться, но куда мы поедем? У нас тут хозяйство, животные. Запас продуктов пока есть. Мы их покупаем в Туношне, но сейчас до магазина не добраться, — рассказала женщина.

Она молит бога, чтобы вода не перелилась через порог и все-таки пошла на спад.

По словам жителей, уровень воды в некоторых местах доходит до 50–70 сантиметров

По словам жителей, уровень воды в некоторых местах доходит до 50–70 сантиметров

— В зону подтопления попали низменные участки территории Ярославского района: СНТ «Мономер», «Заволжье», «Медик», «Мичуринец» и участки в пойме реки Пахмы «Ивановский перевоз». Стоит отметить, что серьезный рост уровня воды остановился. Есть небольшой ледяной затор в районе села Туношна и Мининского острова Некрасовского района, который мешает воде уходить вниз по течению, — сообщил выезжавший 3 февраля на место ЧП глава Ярославского района Николай Золотников.

Убрать торосы, по словам жителей, специалисты пока не хотят — говорят, что один затор взорвешь, в другом месте может образоваться новый. Также есть опасения, что вода вместо того, чтобы уходить, может, наоборот, еще больше хлынуть из Волги. Пока ситуацию просто держат на контроле. Вместе с тем в готовность приведены спасательные посты и временные пункты размещения людей, усилен контроль за качеством питьевой воды.

Вода не только разлилась по участкам, но и затекла в некоторые дома

Вода не только разлилась по участкам, но и затекла в некоторые дома

Проехать по поселку сейчас невозможно

Проехать по поселку сейчас невозможно

В СНТ на постоянной основе живут два человека, но они пока отказались от эвакуации

В СНТ на постоянной основе живут два человека, но они пока отказались от эвакуации

Жители боятся, что будет, когда вода замерзнет

Жители боятся, что будет, когда вода замерзнет

Люди задумываются, не обложить ли им дачи мешками с песком

Люди задумываются, не обложить ли им дачи мешками с песком

Власти говорят, что вода начала отходить

Власти говорят, что вода начала отходить

Оттоку воды мешают ледяные торосы на реках

Оттоку воды мешают ледяные торосы на реках

Власти пообещали держать ситуацию на контроле

Власти пообещали держать ситуацию на контроле

Напомним, подъем уровня воды в Волге начался из-за усиленного сброса воды с рыбинской дамбы.

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потопполоводьезатопило поселок
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КОММЕНТАРИИ (4)

Коровьев
3 фев 2020 в 15:42

Ничего, завтра подморозит

Гость
3 фев 2020 в 14:52

Ну все, тема на весь день.

ваш господин
3 фев 2020 в 14:24

фекальные сбросы с рыбинска очень полезны и витаминизированы 😁