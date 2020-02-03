«Я дальше не поеду. Мы плывем!»: шокирующие кадры из затопленного ярославского поселка

В Ярославской области затопило СНТ «Мономер» Фото: Оксана Малкова

В Ярославской области зимнее половодье затопило часть территорий. В Ярославле вода проникла в коммерческие постройки, подвалы, гаражи, садоводческие кооперативы. В Ярославском районе под воду ушел дачный поселок «Мономер».

— Вода не только вокруг, но и внутри домов. Ехали на машине, дверь было не открыть, всё в воде. Уровень — до 50–70 сантиметров. Затоплена половина садоводчества, это порядка 100 домов, — рассказала Оксана Малкова, у которой дача в этом товариществе. Она прислала видео, на котором видно, как от машины расходятся волны.



— Я дальше не поеду. Мы плывем! — комментирует водитель.

Видео: Оксана Малкова

Впрочем, в поселке живут не только дачники.

Пенсионерка Людмила Сергеевна Кузнецова вместе с мужем живут здесь на постоянной основе.

— У нас участок залит полностью, но, к счастью, в дом вода пока не проникла. Нам предложили эвакуироваться, но куда мы поедем? У нас тут хозяйство, животные. Запас продуктов пока есть. Мы их покупаем в Туношне, но сейчас до магазина не добраться, — рассказала женщина.

Она молит бога, чтобы вода не перелилась через порог и все-таки пошла на спад.

По словам жителей, уровень воды в некоторых местах доходит до 50–70 сантиметров Фото: Оксана Малкова

— В зону подтопления попали низменные участки территории Ярославского района: СНТ «Мономер», «Заволжье», «Медик», «Мичуринец» и участки в пойме реки Пахмы «Ивановский перевоз». Стоит отметить, что серьезный рост уровня воды остановился. Есть небольшой ледяной затор в районе села Туношна и Мининского острова Некрасовского района, который мешает воде уходить вниз по течению, — сообщил выезжавший 3 февраля на место ЧП глава Ярославского района Николай Золотников.



Убрать торосы, по словам жителей, специалисты пока не хотят — говорят, что один затор взорвешь, в другом месте может образоваться новый. Также есть опасения, что вода вместо того, чтобы уходить, может, наоборот, еще больше хлынуть из Волги. Пока ситуацию просто держат на контроле. Вместе с тем в готовность приведены спасательные посты и временные пункты размещения людей, усилен контроль за качеством питьевой воды.

Вода не только разлилась по участкам, но и затекла в некоторые дома Фото: Оксана Малкова

Проехать по поселку сейчас невозможно Фото: Оксана Малкова

В СНТ на постоянной основе живут два человека, но они пока отказались от эвакуации Фото: Оксана Малкова

Жители боятся, что будет, когда вода замерзнет Фото: Оксана Малкова

Люди задумываются, не обложить ли им дачи мешками с песком Фото: Оксана Малкова

Власти говорят, что вода начала отходить Фото: Оксана Малкова

Оттоку воды мешают ледяные торосы на реках Фото: Оксана Малкова

Власти пообещали держать ситуацию на контроле Фото: Николай Золотников / Vk.com