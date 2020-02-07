«Мониторят они, ёхай-мохай!» Потоп в Ярославле — в фактах и эмоциях. Хроника

Губернатор решил слетать на вертолёте и посмотреть на затор в Некрасовском районе. Из-за этого затора, говорят, вся и беда.
Так выглядит сейчас Волжская набережная.
Потоп под снегом.
Что говорят на ГЭС
Оказывается, паводок этого года рекордный за всю историю Рыбинской ГЭС. Интересные факты озвучили в «РусГидро».
Перекопский мост.
Волга вскрылась — дача накрылась.
А вот дедушка изучает масштабы бедствия... СТ «Мономер».
Спустя неделю, за которую уровень воды в Волге поднялся почти на метр, в «РусГидро» решили сократить сбросы воды с Рыбинской ГЭС. Предполагается, что это должно улучшить ситуацию. В сокращённом режиме гидроэлектростанция будет работать с 7 февраля по 10 марта.
— Затопило Тверицкую набережную. Вода по пояс. «Фольксваген» не смог проехать. УАЗ — с молитвой и такой-то матерью, — пишет Алексей Сырцов.
Видео тому подтверждение.
В зону подтопления попали низменные участки территории Ярославского района: СНТ «Мономер», «Заволжье», «Медик», «Мичуринец» и участки в пойме реки Пахмы «Ивановского перевоза».
В Ярославле затоплены нижний ярус набережной, территория Стрелки, сообщают о подтоплении на берегах Которосли.
Одним из самых первых пострадал посёлок «Мономер» в Ярославском районе, где вода вплотную подступила к жилым домам, а проезд на машине оказался невозможным.
В МЧС проверили готовность 67 пунктов временного размещения общей вместимостью
Сегодня утром спасатели сообщили, что уровень воды в Ярославле поднялся на 76 сантиметров. Если вода в Волге поднимется ещё на один сантиметр, то затопит 37 жилых домов в городе. Сегодня же проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям. Ждём её результатов.