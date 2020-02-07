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«Мониторят они, ёхай-мохай!» Потоп в Ярославле — в фактах и эмоциях. Хроника

Собираем всю информацию о подтоплениях

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Пожилую женщину эвакуировали из затопленного посёлка в Ярославской области&nbsp;

Пожилую женщину эвакуировали из затопленного посёлка в Ярославской области 

В Ярославской области уровень воды в Волге достиг критических отметок: река выходит из берегов и топит ближайшие посёлки, расположенные в низинах. Известно о первых пострадавших в посёлке Вакарево, где спасатели МЧС на лодке эвакуировали пожилую женщину, заблокированную в собственном доме из-за разлившейся воды. 

Собираем хронику по затопленным территориям в Ярославской области, пострадавшим, прогнозы о дальнейшем разливе воды и вариантах помощи для владельцев затопленных домов. 

Ольга Прохорова

Губернатор решил слетать на вертолёте и посмотреть на затор в Некрасовском районе. Из-за этого затора, говорят, вся и беда.

Ольга Прохорова

Так выглядит сейчас Волжская набережная.

Ольга Прохорова

Потоп под снегом.

Ольга Прохорова

Что говорят на ГЭС

Оказывается, паводок этого года рекордный за всю историю Рыбинской ГЭС. Интересные факты озвучили в «РусГидро».

Ольга Прохорова

Перекопский мост.

Ольга Прохорова

Волга вскрылась — дача накрылась.

Ольга Прохорова

А вот дедушка изучает масштабы бедствия... СТ «Мономер».

Анна Ёлкина

Спустя неделю, за которую уровень воды в Волге поднялся почти на метр, в «РусГидро» решили сократить сбросы воды с Рыбинской ГЭС. Предполагается, что это должно улучшить ситуацию. В сокращённом режиме гидроэлектростанция будет работать с 7 февраля по 10 марта. 

Ольга Прохорова

— Затопило Тверицкую набережную. Вода по пояс. «Фольксваген» не смог проехать. УАЗ — с молитвой и такой-то матерью, — пишет Алексей Сырцов.

Видео тому подтверждение.

Анна Ёлкина
Волга уже закрывает Стрелку&nbsp;

Волга уже закрывает Стрелку 

В зону подтопления попали низменные участки территории Ярославского района: СНТ «Мономер», «Заволжье», «Медик», «Мичуринец» и участки в пойме реки Пахмы «Ивановского перевоза».

В Ярославле затоплены нижний ярус набережной, территория Стрелки, сообщают о подтоплении на берегах Которосли. 

Анна Ёлкина

Одним из самых первых пострадал посёлок «Мономер» в Ярославском районе, где вода вплотную подступила к жилым домам, а проезд на машине оказался невозможным. 

Ольга Прохорова

В МЧС проверили готовность 67 пунктов временного размещения общей вместимостью 51 637 человек.

Ольга Прохорова

Сегодня утром спасатели сообщили, что уровень воды в Ярославле поднялся на 76 сантиметров. Если вода в Волге поднимется ещё на один сантиметр, то затопит 37 жилых домов в городе. Сегодня же проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям. Ждём её результатов.

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подтопленияВолга
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КОММЕНТАРИИ (29)

Ххх
7 фев 2020 в 14:02

В суд за возмещением ущерба, пусть платят.

Гость
7 фев 2020 в 12:43

А что вы ещё хотели? В лужах тонут машины, в реках - дома вместе с жителями.. Только Волков тут может не увидеть логику.

Гость
7 фев 2020 в 12:34

Дно пробито окончательно