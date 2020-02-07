«Мониторят они, ёхай-мохай!» Потоп в Ярославле — в фактах и эмоциях. Хроника

В Ярославской области уровень воды в Волге достиг критических отметок: река выходит из берегов и топит ближайшие посёлки, расположенные в низинах. Известно о первых пострадавших в посёлке Вакарево, где спасатели МЧС на лодке эвакуировали пожилую женщину, заблокированную в собственном доме из-за разлившейся воды.

Собираем хронику по затопленным территориям в Ярославской области, пострадавшим, прогнозы о дальнейшем разливе воды и вариантах помощи для владельцев затопленных домов.