Евгений Макаров вышел из колонии в октябре прошлого года
Фото: Александра Савельева
В Ярославле задержали Евгения Макарова — бывшего заключённого колонии № 1, который стал жертвой пыток в руках сотрудников УФСИН. Именно с видео о том, как мучают Макарова, развернулась эта скандальная история, начались аресты сотрудников колонии.
В октябре прошлого года Евгений Макаров вышел на свободу, но его жизнь привязана к административному режиму — каждый день он должен быть дома после 22:00.
— У него был день рождения, сидел с ребятами в машине у своего дома. Там его и увидели, — рассказала адвокат Ирина Бирюкова о задержании Макарова.
Мужчина отмечал своё 26-летие и не поднялся в квартиру после 22 часов. Бывшего заключённого задержали и отвезли в изолятор временного содержания, где ему придётся пробыть десять суток за нарушение режима.
Громкий скандал в ярославской колонии № 1, где ранее отбывал наказание Евгений Макаров, разыгрался летом 2018 года после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии тогда отстранили от работы.