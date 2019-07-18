В Ярославле задержали Евгения Макарова — бывшего заключённого колонии № 1, который стал жертвой пыток в руках сотрудников УФСИН. Именно с видео о том, как мучают Макарова, развернулась эта скандальная история, начались аресты сотрудников колонии.

В октябре прошлого года Евгений Макаров вышел на свободу, но его жизнь привязана к административному режиму — каждый день он должен быть дома после 22:00.

— У него был день рождения, сидел с ребятами в машине у своего дома. Там его и увидели, — рассказала адвокат Ирина Бирюкова о задержании Макарова.