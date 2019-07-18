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Пытки в колонии

«Отмечал день рождения с ребятами»: в Ярославле задержали Евгения Макарова - жертву пыток в колонии

За что его снова отправили за решётку

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Евгений Макаров вышел из колонии в октябре прошлого года 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле задержали Евгения Макарова — бывшего заключённого колонии № 1, который стал жертвой пыток в руках сотрудников УФСИН. Именно с видео о том, как мучают Макарова, развернулась эта скандальная история, начались аресты сотрудников колонии.

В октябре прошлого года Евгений Макаров вышел на свободу, но его жизнь привязана к административному режиму — каждый день он должен быть дома после 22:00. 

— У него был день рождения, сидел с ребятами в машине у своего дома. Там его и увидели, — рассказала адвокат Ирина Бирюкова о задержании Макарова. 

Мужчина отмечал своё 26-летие и не поднялся в квартиру после 22 часов. Бывшего заключённого задержали и отвезли в изолятор временного содержания, где ему придётся пробыть десять суток за нарушение режима.

Громкий скандал в ярославской колонии № 1, где ранее отбывал наказание Евгений Макаров, разыгрался летом 2018 года после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии тогда отстранили от работы.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
18 июл 2019 в 14:55

Такие не исправляются. Изолировать от общества вместе с его «общественниками» Бирюкова во все стороны кричала что переживает он за свою жизнь,переживал бы находился бы дома. Это его не первое нарушение

гость
18 июл 2019 в 14:30

ну а чего вы хотели?
нарушение режима...
если, вы, требуете от окружающих, соблюдения закона в отношении себя,
будьте добры, соблюдать его и сами...
или как?

Карина
18 июл 2019 в 15:09

Увы Ирина Анатольевна у него день рождение прошло)))) оплошечка произошла!!!!!