Стало известно, сколько денег потратили на покупку стерляди, которая умерла в Волге

В мэрии Ярославля ответили о ситуации с погибшими мальками стерляди, которых находят ярославцы на берегу Волги и Которосли. В реках погибло примерно 10 тысяч молодых рыб, выпущенных в воду на днях.

Как выяснилось, делали это для того, чтобы компенсировать ущерб экологии, нанесённый во время ремонта моста через Которосль.

— Контракт был заключён между агентством по строительству города Ярославля и фирмой «Аплинк» на сумму 508 тысяч рублей на выпуск 22 825 мальков для компенсации нанесённого вреда водным биологическим ресурсам реки. При этом было выпущено около 32 тысяч мальков стерляди. На 10 тысяч больше для того, чтобы хватило для погашения компенсационных мероприятий, — ответил руководитель агентства Виталий Кук. — Есть определенный риск, что при транспортировке часть мальков погибнет. В этот раз не более 5% рыбы не прижились, соответственно, ООО «Аплинк» выполнило контракт в полном объеме.