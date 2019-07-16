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Город
Мёртвая стерлядь в Волге

Стало известно, сколько денег потратили на покупку стерляди, которая умерла в Волге

Её закупали по муниципальному контракту на деньги из бюджета Ярославля

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Десятки мёртвых мальков усеяли берега Волги и Которосли

Фото: Жесть Ярославля / Vk.com 

В мэрии Ярославля ответили о ситуации с погибшими мальками стерляди, которых находят ярославцы на берегу Волги и Которосли. В реках погибло примерно 10 тысяч молодых рыб, выпущенных в воду на днях. 

Как выяснилось, делали это для того, чтобы компенсировать ущерб экологии, нанесённый во время ремонта моста через Которосль. 

— Контракт был заключён между агентством по строительству города Ярославля и фирмой «Аплинк» на сумму 508 тысяч рублей на выпуск 22 825 мальков для компенсации нанесённого вреда водным биологическим ресурсам реки. При этом было выпущено около 32 тысяч мальков стерляди. На 10 тысяч больше для того, чтобы хватило для погашения компенсационных мероприятий, — ответил руководитель агентства Виталий Кук. — Есть определенный риск, что при транспортировке часть мальков погибнет. В этот раз не более 5% рыбы не прижились, соответственно, ООО «Аплинк» выполнило контракт в полном объеме.

Выпускали рыбок под надзором Московско-Оскского управления федерального агентства по рыболовству. Выращивали рыбу в Костроме. То есть то, что сейчас мы видим на берегу сотни мёртвых рыбок, по мнению чиновников, нормально. 

Эксперты федерального госучреждения «Главрыбвод» утверждают, что рыба могла погибнуть из-за пузырькового синдрома.

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КОММЕНТАРИИ (3)

ер жжот
16 июл 2019 в 15:49

одни отмазки! а как они посчитали сколько их померло, они что перекличку сделали? они все умерли и унесло остальные трупы в низ по течению.

Гость
16 июл 2019 в 15:27

Мироновский рыбный кластер во всей красе :-)))) а что вы ещё ожидали от охранника и его подпевал?!?!

16 июл 2019 в 16:54

Аффтар жжот! "22 825 мальков для компенсации нанесённого вреда водным биологическим ресурсам реки. При этом было выпущено около 32 тысяч мальков стерляди. На 10 тысяч больше для того, чтобы хватило для погашения компенсационных мероприятий, — ответил руководитель агентства Виталий Кук. — Есть определенный риск, что при транспортировке часть мальков погибнет. В этот раз не более 5% рыбы не прижились, соответственно, ООО «Аплинк» выполнило контракт в полном объеме.""В реках погибло примерно 10 тысяч молодых рыб, выпущенных в воду на днях." Действительно, как подсчитывали количество трупов? И 10 тыс от 32 тыс, это никак не 5%. К малахову...