«Это не первый раз»: природоохранный прокурор проверит почерневшую реку Нору, которая течёт в Волгу

Речка Нора почернела и издаёт неприятный запах. Она впадает в Волгу
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В Ярославле почернела речка Нора, которая впадает в Волгу. Она же фактически огибает мусорный полигон Скоково. Ярославцы подозревают, что река напиталась дождевыми стоками с полигона, прошедшими через миллионы тонн мусора.
Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, которая устроит свою проверку о том, попадает ли фильтрат с полигона в речку.
— К нам поступила эта информация, и сообщения об этом приходят периодически. Будет организована проверка с привлечением департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, — ответил 76.RU Дмитрий Павлов, ярославский межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции. — В течение недели будет сделан забор проб, потом нужно дождаться результата.
Результаты анализов проб воды будут известны не ранее чем через три недели.
В прошлом году уже проверяли речку Нору, и тогда вода оказалась переполнена опасными соединениями. Тогда власти признались, что очистные сооружения полигона не справляются с мусорными стоками и они действительно попадают в Нору, а из неё — в Волгу.