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Город

«Это не первый раз»: природоохранный прокурор проверит почерневшую реку Нору, которая течёт в Волгу

Вода в речке изменила цвет и начала неприятно пахнуть

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Речка Нора почернела и издаёт неприятный запах. Она впадает в Волгу 

Фото: Евгений Михайлович / Facebook.com

В Ярославле почернела речка Нора, которая впадает в Волгу. Она же фактически огибает мусорный полигон Скоково. Ярославцы подозревают, что река напиталась дождевыми стоками с полигона, прошедшими через миллионы тонн мусора. 

Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, которая устроит свою проверку о том, попадает ли фильтрат с полигона в речку. 

— К нам поступила эта информация, и сообщения об этом приходят периодически. Будет организована проверка с привлечением департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, — ответил 76.RU Дмитрий Павлов, ярославский межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции. — В течение недели будет сделан забор проб, потом нужно дождаться результата. 

Результаты анализов проб воды будут известны не ранее чем через три недели. 

В прошлом году уже проверяли речку Нору, и тогда вода оказалась переполнена опасными соединениями. Тогда власти признались, что очистные сооружения полигона не справляются с мусорными стоками и они действительно попадают в Нору, а из неё — в Волгу.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Дурачок со Свалки
10 июл 2019 в 10:16

За что мы платим повышенную цену за вывоз мусора!? Кто-то может ответить?! Где переработка его?! Когда появится!? Что за .... происходит!?

Гость
10 июл 2019 в 10:49

прикольно. прокуратура разбирается в последствиях бизнеса сына их главного начальника. запасся попкорном.

Эксперт
10 июл 2019 в 10:07

И так видно по фото, что все нормы выдержаны, даже пузырики оздоравливающего радия выходят. Все хорошо, распадаемся