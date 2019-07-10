«Это не первый раз»: природоохранный прокурор проверит почерневшую реку Нору, которая течёт в Волгу

В Ярославле почернела речка Нора, которая впадает в Волгу. Она же фактически огибает мусорный полигон Скоково. Ярославцы подозревают, что река напиталась дождевыми стоками с полигона, прошедшими через миллионы тонн мусора.



Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, которая устроит свою проверку о том, попадает ли фильтрат с полигона в речку.

— К нам поступила эта информация, и сообщения об этом приходят периодически. Будет организована проверка с привлечением департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, — ответил 76.RU Дмитрий Павлов, ярославский межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции. — В течение недели будет сделан забор проб, потом нужно дождаться результата.