Аня погибла почти сразу после аварии

«Аня, ты меня слышишь?»

Трасса Ярославль — Иваново. Ровная дорога. 21 октября, пять вечера, ещё светло. Неожиданно машина «Рено» на большой скорости вылетает в кювет и переворачивается. Проезжающие мимо машины останавливаются, водители бегут на помощь. Они видят: рядом с машиной лежит молодая женщина, которая вылетела из салона через заднюю дверь. Она вся в крови. Из машины вылезают ещё двое мужчин и бросаются женщине.



— Аня, ты меня слышишь?! — постоянно повторяет один из них, держа её за руку.



Женщина лежит лицом вниз. Мужчины пытаются её перевернуть, но врач Татьяна Игнатьева, которая в этот момент проезжала мимо и остановилась (имя изменено. — Прим. ред.), запретила это делать.



— Нельзя, у неё может быть перелом основания черепа! — останавливает мужчин Татьяна.



Первые секунды после ДТП 30-летняя Анна ещё жива.



— У неё прощупывался пульс, очень слабый, нитевидный. Пару раз — и всё… Когда приехала скорая, спасать было уже некого, — рассказывает Татьяна. — Один из мужчин всё просил: «Помогите ей, у неё дочка!».



Из машины выползает собака — понуро садится рядом с телом хозяйки, ещё не понимая, что произошло...



Брат и муж Анны утверждают, что она была за рулём

Кто заберёт собаку?

По словам Татьяны, вместе с Анной в машине были её муж и брат. Оба, как она утверждает, были пьяные (официально полиция эту информацию пока не подтверждает). Более того, из машины вылетели пустые бутылки из-под водки и пива.



— Они практически ничего не могли говорить, может, настолько были пьяные, а может, в глубоком шоке. Муж сначала сидел на обочине, периодически куда-то пропадал. Когда медики констатировали смерть, он пошёл пешком в город. Сотрудники ДПС вернули его на место. Потом я отошла минут на 15–20. Тело Ани уже увезли… Подъехал эвакуатор. А эти двое… Они стояли рядом и пили. Мне сказали, что мужа погибшей не отпустят, что есть подозрение, что он был за рулём. Но его отпустили. Я у всех уточнила, точно ли он свободен? Уточнила у мужа и у брата про собаку, брат предложил в очередной раз мне её забрать, а муж погибшей сказал, что сам заберёт собаку.

Собака покорно сидела рядом

Поведение родственников Ани было странным. Но, возможно, это просто шок. Так, например, Татьяна пыталась узнать: Анна вылетела из машины или её достали?



— Её брат сказал мне, что он не знает. Но за рулём, по его словам, была она. И потом несколько раз повторил, что у него в машине планшет остался, — рассказывает Татьяна.



Вместе с врачом из скорой Татьяна открыла кошелёк и достала водительские права — чтобы в справке уточнить личность погибшей.



Затем Татьяна уехала, потому что была вместе с дочкой. Через некоторое время она вернулась вместе с мужем, чтобы забрать собаку.



Сидели на обочине и пили

— Они уже сидели на обочине, пили. Собака рядом лежала. Я вызвала им такси, посадила в машину и собаку им передала, двери закрыла, и они поехали. Машину погрузили в эвакуатор и увезли. Мы посидели и уехали, — рассказывает Татьяна.



Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, которые установлены на придорожном кафе. По словам Татьяны, хозяин заведения несколько раз пересматривал запись. Это он рассказал, что женщина вылетела через заднюю дверь. Сначала её выбросило, а затем на неё упала машина.



ДТП попало на видео

Мы поехали к месту ДТП. На дороге — кровь и осколки от запчастей машины. Хозяин кафе сказал, что видеозапись отдал в полицию. Сказал, что момента аварии не видел, приехал уже после. Что на видео, рассказывать отказался.



Следы после ДТП ещё остались

Машину занесло на ровной дороге

Мы попытались связаться с родными Анны. В частности, с её братом, который вчера сидел с ней в машине. Но он оставил наши вопросы без ответа.



Нам удалось поговорить с первым мужем Анны. Он рассказал, она работала продавцом в кулинарии. У неё осталась 13-летняя дочка. У Анны была только одна мечта: воспитать девочку хорошим человеком.



С дочкой как подружки

На страничке Анны в соцсетях почти все фотографии с любимой дочкой. Вот они катаются с горок, вот на теплоходе. А вот её дочка катается на скейте. У Аниной дочки тоже много фотографий с мамой. Видно, что они были как подружки. Ведь Аня родила ребёнка, когда была совсем молодой.



— Я собираюсь забрать дочку к себе. Сейчас она не выходит на связь, не берёт трубку. Скорее всего, она у Аниного брата. Сейчас поеду за ней, — рассказал первый муж Анны Алексей. — Муж её нынешний увлекался спиртным… Да, как-то не сходится, что Аня была за рулём…



В школе, где учится девочка, уже организовали сбор помощи.



Пока неизвестно, где же несчастная собака. Когда всё произошло, она была сильно напугана и очень замёрзла, пока сидела привязанная на улице. Её подвели к погибшей хозяйке попрощаться, но она ничего не поняла. Понюхала руку и отошла.

Так кто же был за рулём





Полиция проводит проверку по факту ДТП. Им предстоит выяснить, кто и в каком состоянии был за рулём.



— Полиция сняла накладку с руля, чтобы взять отпечатки пальцев, — рассказал источник 76.ru.



Мы будем следить за развитием событий.



Редакция выражает соболезнование родным и близким погибшей.