Почти треть бешеных животных оказались домашними

В Ярославской области всё чаще заболевают бешенством домашние животные. Такие данные приводит ярославский Россельхознадзор. И в целом ситуация по бешенству в регионе считается напряжённой.

Так, в октябре бешеные животные проявили себя сразу в двух местах: селе Лахость Гаврилов-Ямского района и в Данилове. В обоих случаях инфицированными оказались енотовидные собаки. Однако с начала года в регионе убили 18 бешеных животных, пять из которых оказались домашними: четыре собаки и один кот. Также впервые бешенство выявили у мыши.

— Диагноз «бешенство домашних и диких животных» установлен в Ярославском и Тутаевском районах, в двух населённых пунктах Переславского, Угличского и Мышкинского районов и по одному пункту в Любимском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Рыбинском районах, а также в Тутаеве и Данилове, — рассказали в управлении Россельхознадзора.



В прошлом году в Ярославской области обнаружили бешеную лошадь.