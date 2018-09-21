Водитель погиб до приезда скорой

Крупное ДТП, в котором погиб житель Вологодской области, произошло на трассе М-8.



20 сентября около 19:00 в Первомайском районе 35-летний мужчина за рулём «Хёндай» врезался в стоящий на светофоре автомобиль «Валдай». От удара «Валдай» отбросило на впередистоящую «Киа-Рио». Удар был такой сильный, что и «Киа» откинуло вперёд на грузовик «МАН».



— В результате ДТП водитель «Хёндай», житель Вологодской области, погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.



Ранее 76.ru рассказывал о том, что водителя «Мерседеса», по вине которого погиб мотоциклист, арестовали.