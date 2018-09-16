Водитель «Ниссана» в больнице

На дороге Ярославль — Рыбинск столкнулись «Ниссан-Х-Трейл» и «Форд-Фьюжен».



По сообщению полиции, пять человек получили смертельные травмы, водитель «Ниссана» в больнице. На месте аварии затруднено движение. «Ниссан» развернуло так, что он загородил почти всю дорогу.



— «Ниссан» там стоит так, что из четырёх полос свободна только правая в сторону Рыбинска, — написал Вячеслав Помельчин в группе «Аварии Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте».



Вторую машину выбросило в кювет.

Водители предполагают, что виной всему дождь и колейность на этом участке дороги.



— На этом месте на дороге колейность, — написал Константин Смитрнов в группе «Авто новости Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте». — По воде, наверное, выкинуло.

