Убитый мужчина работал монтажником

В Тутаеве рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину. Тело обнаружил случайный прохожий в деревьях, посаженных недалеко от улицы Розы Люксембург. Личность мужчины уже установили.



— По факту обнаружения тела 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Назначены и выполняются судебно-медицинская, медико-криминалистическая, биологическая экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Известно, что погибший мужчина работал монтажником. Жил с матерью. Сейчас следователи разыскивают убийцу.

