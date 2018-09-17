Авария произошла на границе Тутаевского и Рыбинского районов

Недавно появилась информация о шестом погибшем человеке в ДТП на трассе Рыбинск — Ярославль. Врачи боролись за жизнь 18-летнего парня, который в аварии получил тяжёлые травмы, но спасти его не удалось.



Ещё пять человек погибли сразу на месте аварии. ДТП произошло вчера около 9 часов утра на границе Рыбинского и Тутаевского районов. Там столкнулись «Ниссан-Икс-Трейл» и «Форд-Фьюжн».



— Скорость у «Форда» и «Ниссана» была приблизительно 100 километров в час. «Ниссан» словил колею, и произошло аквапланирование, — рассказали очевидцы аварии. — Его правой передней стороной выкинуло на встречный «Форд», после чего «Форд» улетел в кювет, а «Ниссан» закружило.



— В автомашине «Ниссан-Икс-Трейл» погибли 67-летний мужчина и 45-летняя женщина, в автомашине «Форд-Фьюжн» — 60-летний мужчина, 45-летний мужчина и 42-летняя женщина, — доложили в полиции.



Сейчас полицейские устанавливают, как произошло ДТП и кто управлял машинами.



— В этом месте очень большая колея. В дождь там стоит вода, это очень опасно, — рассказал автомобилист Алексей Удалов в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте». — Если произвести замеры, то с вероятностью сто процентов она не соответствует нормативам. За эту дорогу есть ответственный, так сказать, хозяин. Эти жизни на совести тех людей, кто за неё отвечает. На мой взгляд, это халатность, повлёкшая за собой смерть людей. Очень тяжело на душе.

А мы собрали всю информацию о происшествии в хронику.

13:32

В соцсетях, обсуждая аварию, винят во всем 18-летнего водителя «Ниссана». Но сейчас еще не подтверждается официально, что именно он сидел за рулем.

— Проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы для установления механизма происшествия и лиц, управлявших транспортными средствами в момент ДТП, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



12:38

16 сентября на трассе Рыбинск — Ярославль на границе Тутаевского и Рыбинского районов столкнулись «Ниссан-Икс-Трейл» и «Форд-Фьюжн». На месте аварии погибли пять человек.