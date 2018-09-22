В Ярославле не утихает протест против пенсионной реформы

Сегодня в Ярославле в 17:30 в парке Мира состоится согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Организаторы намерены созвать как можно больше народу. Накануне в городе раздавали листовки с приглашением на массовую акцию протеста и собирали подписи против пенсионной реформы.



— Действующая власть упорно продавливает закон о повышении пенсионного возраста, — рассказали организаторы митинга из ярославского обкома КПРФ. — Президент России Владимир Путин своим телеобращением накануне выборов продемонстрировал народу, что они якобы за нас всё решили. Массовый уличный протест — наш реальный шанс остановить пенсионную реформу. Хватит сидеть дома и ругать власть на кухнях.



— Нас должно быть много, — поддержали коммунистов в «Левом фронте». — Ярославль умеет протестовать. Всё бесполезно лишь тогда, когда ничего не делаешь. Вставайте и приходите со своими друзьями, родственниками, коллегами. Мы можем менять ситуацию тогда, когда нас много.



В Ярославле уже несколько раз люди собирались на митинги, чтобы выразить властям свой протест против повышения пенсионного возраста. И это притом, что и без того в городе много протестных настроений — тысячи ярославцев крайне недовольны ввозом московского мусора и высокими ценами на бензин. Здесь регулярно проходят митинги Алексея Навального, а также на улицы с пикетами выходят обманутые дольщики.



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