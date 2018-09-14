«Мы убиваем свою экономику»: выборы обнажили три главных ошибки власти
В Ярославле итоги прошедших выборов за круглым столом подвели политики, политологи, социологи, общественники и журналисты. Сошлись во мнении, что Ярославль ни в коем случае не потерял статус «столицы демократии».
Игры в политику
В Ярославской областной думе, Рыбинском муниципальном совете и Переславской городской думе стало больше представителей оппозиционных партий. Плюс ко всему они ещё и решили объединиться. Очевидно, что выборы стали демонстрацией растущего недовольства людей решениями власти.
— Сейчас существует некая реальность под названием «политическая система, придуманная Кремлем», — считает лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. — Она создана, в том числе, и на ярославской земле. Четыре-пять партий: кто-то кого-то подпирает, как-то они друг с другом борются, что-то друг другу доказывают. Кто-то кому-то оппозиция, кто-то кому-то власть. Губернатор из Москвы, команда из Москвы, плюс силовики и так далее. Власть исключительно заигралась в эту свою конструкцию и искусственно пытается ее поддерживать. Но это бессмысленно.
Но социологи выяснили, что подавляющее большинство людей волнуют всё же совсем другие вещи. Причем «паровозом» недовольства стала не политика, а экономика.
Экономика потащила политику
По последним исследованиям «Левада-центра», рост цен в магазинах волнует 72% населения, бедность и обнищание является главным страхом для 52%, рост безработицы — для 48%. Рост НДС, нестабильность рубля, снижение собираемости налогов — и, как квинтэссенция, — пенсионная реформа — определили результат голосования.
— Резкий рост цен на топливо, НДС, коммунальные платежи и, как рояль из кустов, — пенсионная реформа — всё это происходит в момент футбольного триумфа, когда очевидно, что народ всё проглотит, — поделился мнением член Совета Федерации России от Ярославской области Анатолий Лисицын. — И в результате получилось, что настроение российской провинции стало совершенно другим. Люди сегодня видят две России: одна — на каналах телевидения, где всё растёт не по дням, а по часам, где все великолепно — промышленность, экономика, и вторая — Россия провинциальная. А здесь низкие зарплаты и пенсии, разрушены асфальт и дороги, закредитованы бюджеты. И всё это заставляет людей задуматься — а можно ли верить правительству и ожидать те решения, которые были продекларированы в президентской выборной кампании?
Всё это, по мнению экспертов, и привело к тому, что в Ярославской области «Единая Россия» хоть и осталась лидером, но получила серьезные проблемы в трех точках напряжения — сам Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский. Это города, где меньше всего явка на выборах и самая низкая поддержка партии.
Власть рискует
Ярославль и Рыбинск потеряли по восемь единороссов, а в Переславле-Залесском оппозиционеры, образно говоря, получили на один голос больше партии власти.
— Партия власти серьёзно рискует потерять своё влияние, — заключил Анатолий Лисицын.
Анализ акций протеста и социологические исследования показывают, что экономическое недовольство избирателей — это не минутный порыв, а системное неприятие конкретных аспектов экономической политики, включая кредитную и налоговую, и ведомств, их проводящих.
Всё больше политиков в последнее время говорят про политическое «похолодание», обращая взгляд на экономику.
— Я много ездил по регионам, встречался с молодежью, — рассказал депутат Государственной думы России Ярослав Нилов. — Они не верят вообще в институт выборов. Конечно, люди очень недовольны повышением пенсионного возраста, ростом НДС, цен на бензин. Все это влияет на качество жизни и на явку на выборах
— Мы просто стали неконкурентоспособны, убиваем свою экономику, отдаём свой российский рынок иностранным поставщикам, — считает депутат-справедливоросс Валерий Гартунг. — Это последствия неправильной, неграмотной финансовой политики. А платить за это приходится всем гражданам страны, экономике страны и бюджету.
Люди ждут перемен
Эксперты считают, что если власть не сменит курс, то ей придётся уступить место другим, так как народ будет требовать перемен более радикальными методами. В Ярославле и без этого растут протестные настроения: тысячи людей крайне недовольны ввозом московского мусора и повышением пенсионного возраста, высокими ценами на бензин. Здесь регулярно проходят митинги сторонников Алексея Навального, также на улицы с пикетами выходят обманутые дольщики.
Но в партии власти говорят, что голосование отражает картину реальной работы кандидатов.
— Результаты выборов закономерны и полностью отражают работу кандидатов с людьми в избирательных округах, — сказали в ярославском областном отделении «Единой России». — Многие из них провели более сотни встреч, искали решения сложных проблем вместе с жителями, советовались, формировали программу действий на ближайшие годы. Люди на деле убедились, кто готов и может работать и поддержали их. Сейчас победителям голосования предстоит сформировать думу и без раскачки начинать работать, оправдывать доверие избирателей.
Выборы депутатов Ярославской областной думы, в муниципальный совет Рыбинска и городскую думу Переславля-Залесского проходили в единый день голосования 9 сентября. Корреспонденты 76.ru следили за процессом в режиме онлайн.