В Ярославле итоги прошедших выборов за круглым столом подвели политики, политологи, социологи, общественники и журналисты. Сошлись во мнении, что Ярославль ни в коем случае не потерял статус «столицы демократии».



Игры в политику



Позиции «Единой России» во власти после выборов серьёзно ослабли

В Ярославской областной думе, Рыбинском муниципальном совете и Переславской городской думе стало больше представителей оппозиционных партий. Плюс ко всему они ещё и решили объединиться. Очевидно, что выборы стали демонстрацией растущего недовольства людей решениями власти.



— Сейчас существует некая реальность под названием «политическая система, придуманная Кремлем», — считает лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. — Она создана, в том числе, и на ярославской земле. Четыре-пять партий: кто-то кого-то подпирает, как-то они друг с другом борются, что-то друг другу доказывают. Кто-то кому-то оппозиция, кто-то кому-то власть. Губернатор из Москвы, команда из Москвы, плюс силовики и так далее. Власть исключительно заигралась в эту свою конструкцию и искусственно пытается ее поддерживать. Но это бессмысленно.



Но социологи выяснили, что подавляющее большинство людей волнуют всё же совсем другие вещи. Причем «паровозом» недовольства стала не политика, а экономика.



Экономика потащила политику



Люди в Ярославле выражают свой протест из-за экономических провалов власти

По последним исследованиям «Левада-центра», рост цен в магазинах волнует 72% населения, бедность и обнищание является главным страхом для 52%, рост безработицы — для 48%. Рост НДС, нестабильность рубля, снижение собираемости налогов — и, как квинтэссенция, — пенсионная реформа — определили результат голосования.



— Резкий рост цен на топливо, НДС, коммунальные платежи и, как рояль из кустов, — пенсионная реформа — всё это происходит в момент футбольного триумфа, когда очевидно, что народ всё проглотит, — поделился мнением член Совета Федерации России от Ярославской области Анатолий Лисицын. — И в результате получилось, что настроение российской провинции стало совершенно другим. Люди сегодня видят две России: одна — на каналах телевидения, где всё растёт не по дням, а по часам, где все великолепно — промышленность, экономика, и вторая — Россия провинциальная. А здесь низкие зарплаты и пенсии, разрушены асфальт и дороги, закредитованы бюджеты. И всё это заставляет людей задуматься — а можно ли верить правительству и ожидать те решения, которые были продекларированы в президентской выборной кампании?



Всё это, по мнению экспертов, и привело к тому, что в Ярославской области «Единая Россия» хоть и осталась лидером, но получила серьезные проблемы в трех точках напряжения — сам Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский. Это города, где меньше всего явка на выборах и самая низкая поддержка партии.



Власть рискует



Итогами выборов в Ярославскую областную думу остались довольны оппозиционные партии

Ярославль и Рыбинск потеряли по восемь единороссов, а в Переславле-Залесском оппозиционеры, образно говоря, получили на один голос больше партии власти.



— Партия власти серьёзно рискует потерять своё влияние, — заключил Анатолий Лисицын.



Анализ акций протеста и социологические исследования показывают, что экономическое недовольство избирателей — это не минутный порыв, а системное неприятие конкретных аспектов экономической политики, включая кредитную и налоговую, и ведомств, их проводящих.



Всё больше политиков в последнее время говорят про политическое «похолодание», обращая взгляд на экономику.



— Я много ездил по регионам, встречался с молодежью, — рассказал депутат Государственной думы России Ярослав Нилов. — Они не верят вообще в институт выборов. Конечно, люди очень недовольны повышением пенсионного возраста, ростом НДС, цен на бензин. Все это влияет на качество жизни и на явку на выборах



— Мы просто стали неконкурентоспособны, убиваем свою экономику, отдаём свой российский рынок иностранным поставщикам, — считает депутат-справедливоросс Валерий Гартунг. — Это последствия неправильной, неграмотной финансовой политики. А платить за это приходится всем гражданам страны, экономике страны и бюджету.



Люди ждут перемен



Люди устали от финансовых проблем

Эксперты считают, что если власть не сменит курс, то ей придётся уступить место другим, так как народ будет требовать перемен более радикальными методами. В Ярославле и без этого растут протестные настроения: тысячи людей крайне недовольны ввозом московского мусора и повышением пенсионного возраста, высокими ценами на бензин. Здесь регулярно проходят митинги сторонников Алексея Навального, также на улицы с пикетами выходят обманутые дольщики.

Но в партии власти говорят, что голосование отражает картину реальной работы кандидатов.



— Результаты выборов закономерны и полностью отражают работу кандидатов с людьми в избирательных округах, — сказали в ярославском областном отделении «Единой России». — Многие из них провели более сотни встреч, искали решения сложных проблем вместе с жителями, советовались, формировали программу действий на ближайшие годы. Люди на деле убедились, кто готов и может работать и поддержали их. Сейчас победителям голосования предстоит сформировать думу и без раскачки начинать работать, оправдывать доверие избирателей.



Выборы депутатов Ярославской областной думы, в муниципальный совет Рыбинска и городскую думу Переславля-Залесского проходили в единый день голосования 9 сентября. Корреспонденты 76.ru следили за процессом в режиме онлайн.

