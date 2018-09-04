Митинг в Ярославле
Митинг в Ярославле

Сегодня в Ярославле прошёл митинг против повышения пенсионной реформы. В парке на площади Мира собралось около 500 человек.

Пришло около 500 человек
Пришло около 500 человек

Красная ленточка — символ протеста, — их раздали со вставленными в них булавками, чтобы крепить их к одежде.

— Эта власть не может нам обеспечивать нормальную жизнь, принимая законы, ухудшающие жизнь, — кричал в микрофон организатор митинга КПРФ Александр Воробьёв. — Мы требуем, чтобы природные ресурсы работали на народ. А нас все дальше и дальше загоняют в нищенство.

Ярославцы требуют нормальной жизни
Ярославцы требуют нормальной жизни

Организаторы позвали всех ещё на одну акцию протеста, которую планируют устроить 20 сентября. Правда, эта акция ещё не санкционирована действующими властями.

Пришло много пенсионеров
Пришло много пенсионеров

— Я пришёл сюда, потому что Путин нас подвёл, — рассказал участник митинга Олег. — Хитрый план властей сработал. У меня вызывает возмущение игнорирование наших требований. А как ещё жить? Жить стало невозможно.

Люди выступали с трибуны
Люди выступали с трибуны

Пенсионную реформу в России люди восприняли болезненно. В Ярославле тоже из-за этого было немало шума. Люди уже выходили на митинги и даже устанавливали доску позора ярославским депутатам Государственной думы, которые проголосовали в первом чтении за эту реформу. Дальше — больше: мэр города Владимир Слепцов назвал пустым местом тех, кто вывесил эти плакаты и, по его мнению, оскорбил тем самым первую женщину-космонавта Валентину Терешкову И этим, кстати, чиновник спровоцировал ещё большую травлю против неё.

И даже недавнее обращение президента России Владимира Путина, в котором он говорил о смягчении повышения пенсионного возраста, не сильно снизило недовольство горожан против скандальной реформы — сегодня ярославцы снова вышли на акцию протеста.