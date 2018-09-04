Митинг в Ярославле

Сегодня в Ярославле прошёл митинг против повышения пенсионной реформы. В парке на площади Мира собралось около 500 человек.



Пришло около 500 человек

Красная ленточка — символ протеста, — их раздали со вставленными в них булавками, чтобы крепить их к одежде.

— Эта власть не может нам обеспечивать нормальную жизнь, принимая законы, ухудшающие жизнь, — кричал в микрофон организатор митинга КПРФ Александр Воробьёв. — Мы требуем, чтобы природные ресурсы работали на народ. А нас все дальше и дальше загоняют в нищенство.

Ярославцы требуют нормальной жизни

Организаторы позвали всех ещё на одну акцию протеста, которую планируют устроить 20 сентября. Правда, эта акция ещё не санкционирована действующими властями.

Пришло много пенсионеров

— Я пришёл сюда, потому что Путин нас подвёл, — рассказал участник митинга Олег. — Хитрый план властей сработал. У меня вызывает возмущение игнорирование наших требований. А как ещё жить? Жить стало невозможно.

Люди выступали с трибуны

Пенсионную реформу в России люди восприняли болезненно. В Ярославле тоже из-за этого было немало шума. Люди уже выходили на митинги и даже устанавливали доску позора ярославским депутатам Государственной думы, которые проголосовали в первом чтении за эту реформу. Дальше — больше: мэр города Владимир Слепцов назвал пустым местом тех, кто вывесил эти плакаты и, по его мнению, оскорбил тем самым первую женщину-космонавта Валентину Терешкову И этим, кстати, чиновник спровоцировал ещё большую травлю против неё.

И даже недавнее обращение президента России Владимира Путина, в котором он говорил о смягчении повышения пенсионного возраста, не сильно снизило недовольство горожан против скандальной реформы — сегодня ярославцы снова вышли на акцию протеста.

