Аналитики социологического центра «Хи-Квадрат» провели исследование и выяснили, как россияне оценивают состоянии экономики страны.

— Исследование состояло из двух этапов: мы собрали две фокус-группы с представителями бизнес-сообщества, а также провели телефонный опрос жителей 32 российских городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, — рассказали социологи.

Заначка кончается, остаются долги

Жизнь в кредит

Уровень социального оптимизма падает — 42% опрошенных сказали, что за последний год их материальное положение ухудшилось, улучшилось оно лишь у 5,5%. В Ярославле еще меньше — у 5,3%.



Экономисты говорят: уровень жизни в Ярославской области не повышался уже четыре года: два года снижался и два года стоял на месте.



— Несмотря на то, что на ярославских предприятиях сохраняется стагнация, есть рост реальных зарплат. Это связано, в первую очередь, с майскими указами президента, который велел увеличивать доходы работникам социальной сферы, — рассказал экономист, автор книги «Русская модель управления» Александр Прохоров. — Но по факту вместе с ростом зарплат людей стали переводить работать на полставки, оставляя при этом тот же объем работы. То есть по факту люди работают столько же и получают столько же, как и раньше, а на бумаге зарплаты растут. А вот инфляцию ярославцы видят не только на бумаге, они ее ощущают своим кошельком.

Мало кто из опрошенных оценил на ура российскую экономику

Также Прохоров отметил, что в Ярославле в этом году произошел кредитный бум — люди массово идут в банки за деньгами.



— Народ устал жить в условиях кризиса, — считает экономист. — Все понимают, что ничего хорошего из этого не выйдет, но хочется хотя бы на время ощутить экономическую независимость и позволить себе какие-нибудь покупки или комфортный отдых.



Ярославцы за полгода взяли кредитов более чем на 40 миллиардов рублей. И это только в банках, не считая денег, взятых в конторах быстрых займов.

— С начала 2018 года жителям региона банки выдали 40,8 миллиарда рублей кредитов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, — рассказали в ярославском отделении Банка России. — Чаще всего люди берут берут жилищные ипотечные займы — 41,8%. С начала года на приобретение недвижимости банки выдали физическим лицам 8,8 миллиарда рублей.

Людей спрашивали, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег, знакомых

Негатив мощнее позитива

В социологическом исследовании аналитики уточнили у респондентов, какие экономические события последних трех месяцев, о которых сообщалось в СМИ, привлекли внимание больше всего. Выяснилось, что количество позитивных и нейтральных оценок снижается, а негативных становится больше.

— Среди негативных факторов, влияющих на благосостояние домохозяйств, за последние три месяца люди называли увеличение пенсионного возраста (64,2%), увеличение цен на бензин (45,2%), ускорение инфляции (31,5%), повышение НДС (21,2%), высокую стоимость кредитных ресурсов (19,6%), усиление процедур налогового администрирования в отношении малого и среднего бизнеса (12,3%), усиление налогового давления на крупный бизнес (8,6%) и попытки налогового администрирования самозанятых (5,2%), — поделились результатами исследования специалисты центра «Хи-Квадрат». — Из позитивных факторов опрошенные отметили проведение чемпионата мира по футболу в России (13%) и увеличение промышленного производства в первом полугодии (4,5%).



При этом ухудшения в будущем ожидают 55,5%, 28% не ждут существенных перемен, а 4,5% присущ оптимизм. Если объяснять собранные аналитиками данные по-простому, то получается, что в ближайшем году люди понимают — денег не будет и в следующем году. При этом оценки руководителей более негативные — связывающих экономический спад в России с ошибочными действиями Центробанка и налоговой службы — 71%.



Читайте также: «Два шага вперёд, один назад»: как ярославцы отреагировали на речь президента о пенсионной реформе.



— Отсюда становится понятным, что протест у жителей городов назревает именно на фоне финансового неблагополучия, — уверены эксперты «Хи-Квадрата». — То есть экономика начинает тащить за собой политику. И протест растет именно из-за экономических факторов.



И это притом, что и без того в городе много протестных настроений — тысячи ярославцев крайне недовольны ввозом московского мусора и повышением пенсионного возраста, высокими ценами на бензин. Здесь регулярно проходят митинги Алексея Навального, а также на улицы с пикетами выходят обманутые дольщики.

Несмотря ни на что, люди больше всего доверяют президенту России, наименьшим доверием пользуются Центробанк и налоговая служба. Население в целом чуть больше доверяет всем институтам государственной власти в экономических вопросах, чем руководители. Исключение составляет только Министерство промышленности и торговли, которое руководители оценили выше, чем население.



Из всех институтов, отвечающих за экономику, больше всего люди верят президенту

Социологический центр «Хи-Квадрат» — формально компания молодая. Она была зарегистрирована в 2012 году. Однако люди, здесь работающие, по сути стояли у истоков зарождения профессии «социолог». В 1992 году этой профессии никто даже не обучал, но появилась группа молодых людей, которая нагло себя назвала аналитиками и организовала при администрации Ярославской области информационно-аналитическое управление. К 1994 году эта структура выросла до аналитического центра при губернаторе Ярославской области, в которой уже работало 30 сотрудников. Компанию часто называют «смешной квадрат», воспринимая на слух только одно звучное слово «хи». На это в фирме отвечают так: «Мы не только смешные, но и вполне серьезные. В высшей математике значение "хи-квадрат" ("хи" — вообще-то буква греческого алфавита) обозначает наличие или отсутствие взаимосвязей между переменными».



Плюс ко всему недавно в очередной раз пострадал российский рубль. На этот раз из-за заявления американского правительства о введении новых антироссийских санкций. Мы уже писали, что в связи с этим советуют делать экономисты.

