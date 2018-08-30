Аналитики социологического центра «Хи-Квадрат» провели исследование и выяснили, как россияне оценивают состоянии экономики страны.

— Исследование состояло из двух этапов: мы собрали две фокус-группы с представителями бизнес-сообщества, а также провели телефонный опрос жителей 32 российских городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, — рассказали социологи.

Заначка кончается, остаются долги
Заначка кончается, остаются долги

Жизнь в кредит

Уровень социального оптимизма падает — 42% опрошенных сказали, что за последний год их материальное положение ухудшилось, улучшилось оно лишь у 5,5%. В Ярославле еще меньше — у 5,3%.

Экономисты говорят: уровень жизни в Ярославской области не повышался уже четыре года: два года снижался и два года стоял на месте.

— Несмотря на то, что на ярославских предприятиях сохраняется стагнация, есть рост реальных зарплат. Это связано, в первую очередь, с майскими указами президента, который велел увеличивать доходы работникам социальной сферы, — рассказал экономист, автор книги «Русская модель управления» Александр Прохоров. — Но по факту вместе с ростом зарплат людей стали переводить работать на полставки, оставляя при этом тот же объем работы. То есть по факту люди работают столько же и получают столько же, как и раньше, а на бумаге зарплаты растут. А вот инфляцию ярославцы видят не только на бумаге, они ее ощущают своим кошельком.

Мало кто из опрошенных оценил на ура российскую экономику
Мало кто из опрошенных оценил на ура российскую экономику

Также Прохоров отметил, что в Ярославле в этом году произошел кредитный бум — люди массово идут в банки за деньгами.

— Народ устал жить в условиях кризиса, — считает экономист. — Все понимают, что ничего хорошего из этого не выйдет, но хочется хотя бы на время ощутить экономическую независимость и позволить себе какие-нибудь покупки или комфортный отдых.

Ярославцы за полгода взяли кредитов более чем на 40 миллиардов рублей. И это только в банках, не считая денег, взятых в конторах быстрых займов.

— С начала 2018 года жителям региона банки выдали 40,8 миллиарда рублей кредитов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, — рассказали в ярославском отделении Банка России. — Чаще всего люди берут берут жилищные ипотечные займы — 41,8%. С начала года на приобретение недвижимости банки выдали физическим лицам 8,8 миллиарда рублей.

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Людей спрашивали, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег, знакомых

Негатив мощнее позитива

В социологическом исследовании аналитики уточнили у респондентов, какие экономические события последних трех месяцев, о которых сообщалось в СМИ, привлекли внимание больше всего. Выяснилось, что количество позитивных и нейтральных оценок снижается, а негативных становится больше.

— Среди негативных факторов, влияющих на благосостояние домохозяйств, за последние три месяца люди называли увеличение пенсионного возраста (64,2%), увеличение цен на бензин (45,2%), ускорение инфляции (31,5%), повышение НДС (21,2%), высокую стоимость кредитных ресурсов (19,6%), усиление процедур налогового администрирования в отношении малого и среднего бизнеса (12,3%), усиление налогового давления на крупный бизнес (8,6%) и попытки налогового администрирования самозанятых (5,2%), — поделились результатами исследования специалисты центра «Хи-Квадрат». — Из позитивных факторов опрошенные отметили проведение чемпионата мира по футболу в России (13%) и увеличение промышленного производства в первом полугодии (4,5%).

При этом ухудшения в будущем ожидают 55,5%, 28% не ждут существенных перемен, а 4,5% присущ оптимизм. Если объяснять собранные аналитиками данные по-простому, то получается, что в ближайшем году люди понимают — денег не будет и в следующем году. При этом оценки руководителей более негативные — связывающих экономический спад в России с ошибочными действиями Центробанка и налоговой службы — 71%.

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— Отсюда становится понятным, что протест у жителей городов назревает именно на фоне финансового неблагополучия, — уверены эксперты «Хи-Квадрата». — То есть экономика начинает тащить за собой политику. И протест растет именно из-за экономических факторов.

И это притом, что и без того в городе много протестных настроений — тысячи ярославцев крайне недовольны ввозом московского мусора и повышением пенсионного возраста, высокими ценами на бензин. Здесь регулярно проходят митинги Алексея Навального, а также на улицы с пикетами выходят обманутые дольщики.

Несмотря ни на что, люди больше всего доверяют президенту России, наименьшим доверием пользуются Центробанк и налоговая служба. Население в целом чуть больше доверяет всем институтам государственной власти в экономических вопросах, чем руководители. Исключение составляет только Министерство промышленности и торговли, которое руководители оценили выше, чем население. 

Из всех институтов, отвечающих за экономику, больше всего люди верят президенту
Из всех институтов, отвечающих за экономику, больше всего люди верят президенту

Социологический центр «Хи-Квадрат» — формально компания молодая. Она была зарегистрирована в 2012 году. Однако люди, здесь работающие, по сути стояли у истоков зарождения профессии «социолог». В 1992 году этой профессии никто даже не обучал, но появилась группа молодых людей, которая нагло себя назвала аналитиками и организовала при администрации Ярославской области информационно-аналитическое управление. К 1994 году эта структура выросла до аналитического центра при губернаторе Ярославской области, в которой уже работало 30 сотрудников. Компанию часто называют «смешной квадрат», воспринимая на слух только одно звучное слово «хи». На это в фирме отвечают так: «Мы не только смешные, но и вполне серьезные. В высшей математике значение "хи-квадрат" ("хи" — вообще-то буква греческого алфавита) обозначает наличие или отсутствие взаимосвязей между переменными».

Плюс ко всему недавно в очередной раз пострадал российский рубль. На этот раз из-за заявления американского правительства о введении новых антироссийских санкций. Мы уже писали, что в связи с этим советуют делать экономисты.