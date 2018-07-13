Огонь полностью уничтожил один автомобиль и повредил два соседних

Около трёх часов ночи в дежурную смену управления МЧС по Ярославской области поступило сообщение о том, что на Ленинградском проспекте во дворе дома 74 загорелись машины.

На место выехали 2 пожарных автомобиля и 9 спасателей. Им удалось быстро локализовать огонь и полностью потушить машины через 25 минут.

— В результате пожара уничтожен автомобиль «Рено», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь повредил припаркованные рядом машины ВАЗ и «Лексус».

Люди от огня не пострадали.

В МЧС рассказали, что с начала года в Ярославле сгорело уже больше ста автомобилей. Почему поджигают машины, и как обезопасить своё авто.

