В ярославской исправительной колонии № 8, где сейчас содержится подвергшийся пыткам Евгений Макаров, заключённые вступили в открытый конфликт с сотрудниками ФСИН. Сегодня там побывал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и выяснил, что там происходит.



Осуждённые выставили свои требования сотрудникам колонии

— Ещё вчера появилась информация о том, что шестеро осуждённых объявили об отказе приёма пищи, — рассказал правовой омбудсмен. — Сотрудники ФСИН предложили объявившим голодовку поэтапное исполнения их требований, но тех такой расклад не устроил. Заключённые настаивают, чтобы то, что они требуют, было выполнено сразу.



Уполномоченный уточнил, что речь не идёт о применении к заключённым силы, они требуют улучшения бытовых условий.



— Осуждённые требуют, чтобы им давали кипяток для заваривания сухих продуктов, увеличили количество выдаваемых на прогулку сигарет и время на прочтение газет, — уточнил Сергей Бабуркин. — Есть у них претензии и к влажности в душевой. Были случаи, что одному не дали иголку с ниткой, чтобы заштопать носки, а другому — не позволили открыть в камере форточку.

Заключённые ИК-8 объявили голодовку

Поговорил омбудсмен и с Евгением Макаровым, который стал известен после скандала с пытками в колонии.



— В целом он чувствует себя нормально, — заверил уполномоченный по правам человека. — Лично мне показалось, что он немного приободрился после последних событий и уже чуть меньше переживает за свою жизнь. К нему приехали мать с отцом, и они уже смогли повидаться на краткосрочном свидании. Сейчас в колонии находится и защитник Макарова, прибывший из Москвы.



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Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 8 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации.

