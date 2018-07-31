Кухня колонии № 8

В ярославской колонии № 8 несколько осужденных объявили голодовку.

— Группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания, — рассказали в УФСИН по Ярославской области.



Разбираться в ситуации отправится специальная комиссия — прокуратура, омбудсмен и общественные наблюдатели.



— Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня. Проведен медосмотр заключенных, — уточнили в колонии.

Теплые полы и свежая выпечка: как живут заключенные в ярославской колонии № 8.



Голодовку устроили «соседи» самого знаменитого сейчас в Ярославскойй области заключенного Евгения Макарова. Мужчины, подвергшегося жестоким пыткам в колонии № 1. Кстати, он так же рассказывал через представителей правозащитного фонда «Общественный вердикт» о проблеме с питанием — ему еду давали в «пробитой» посуде. И тогда он требовал нормальную посуду, за что и поплатился здоровьем.

Дело о пытках в ярославской колонии: сотрудники, истязавшие заключенного, сдают друг друга.



Скандал в ярославских колониях разразился, когда в СМИ появилось видео — Евгения, раздев донага, жестоко пытают сотрудники колонии № 1. Мужчину избивали палками по пяткам и выкручивали руки. Сейчас несколько сотрудников колонии находятся под арестом. Разбирательства только начинаются.