Столетний дом снесли незаконно

В центре Ярославля незаконно снесли старинное здание. Вечером в субботу на улице Собинова местные жители увидели трактор, который крушил двухэтажное здание рядом с домом купца Вахромеева.

Общественники подняли шум, позвали депутатов и мэрию, вызвали полицию. Вандалов остановили, когда большую часть дома они уже успели разрушить. По данным Росреестра, разрушенное здание 1917 года постройки, возможно, оно являлось одним из флигелей усадьбы купца Вахромеева.

Теперь разгребать случившееся возьмутся чиновники областного департамента охраны объектов культурного наследия.

— Здание не являлось объектом культурного наследия, также не являлось и выявленным объектом культурного наследия. Но я не исключаю, что оно могло стать таковым, — рассказал директор департамента Александр Филяев. — Мы рассматриваем заявки о возможном демонтаже зданий, проводим внутреннюю экспертизу, определяем историко-культурную значимость объекта. В данном конкретном случае это не было проведено, и собственник здания нарушил 73-й Федеральный закон. Собственника нашли. В субботу мы подключили администрацию Кировского района и мэрию и сами выехали на объект. Удалось зафиксировать номера машин работников и номера техники.

Чиновник также заявил, что департамент будет добиваться уголовного преследования для собственника, который неожиданно и без необходимых экспертиз решил снести старинное здание. Уже сейчас все материалы о случившемся отправили в полицию.