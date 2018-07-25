На скамье подсудимых оказались лишь пятеро сотрудников колонии. На скандальном видео с пытками заключённого их было 17 человек

Сегодня Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения шестерым сотрудникам исправительной колонии № 1, которых подозревают в пытках заключённого Евгения Макарова. Причём на заседании не было самого потерпевшего.



— Пострадавший от пыток Евгений Макаров сам сообщил, что в судебных заседаниях участвовать не желает, — передаёт из зала суда корреспондент 76.ru Анна Ёлкина.



На скамье подсудимых сегодня оказались далеко не все сотрудники колонии, которые засветились на скандальном видеоролике с пытками заключённого. Суд принял решение арестовать на 2 месяца Максима Яблокова, Сергея Драчёва и Сергея Ефремова. Ивану Калашникову продлили срок содержания под стражей на 72 часа для до 28 июля. А по Игорю Богданову и Алексею Бровкину решение пока не принято. Суд продолжается. Наши корреспонденты ведут онлайн-трансляцию с заседания, где рассказывают все подробности рассмотрения дела. За это время сторона обвинения постарается собрать достаточно аргументов, чтобы заключить и его под арест.



Адвокаты, естественно, оправдывают подозреваемых. Они просили для них избрания более мягкой меры пресечения, чем арест. И даже объясняли почему.



На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.



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